Aluvión de clientes en el comercio local con vales de descuento: "Muchos van a aprovechar los descuentos para las compras navideñas"

Tras un mes en el que las cerca de 500 tiendas que forman parte delprograma "Gijón, compra y vuelve" registraron 14.223 clientes adheridos, 20.507 operaciones y 2,1 millones de euros, la iniciativa gestionada por la Unión de Comerciantes e impulsada por el Ayuntamiento dio el pistoletazo de salida ayer a la segunda fase. Este periodo, que se extenderá hasta el 15 de noviembre, servirá para el canje de los premios de fidelización obtenidos. "Han venido algunos clientes a canjear desde primera hora", afirmaron los gerentes de distintos negocios, que coincidían a la hora de señalar que "muchos van a aprovechar los descuentos para las compras navideñas".

Los responsables de los 483 comercios adheridos en la iniciativa afrontan la segunda fase con la sensación de que esta edición de "Gijón, compra y vuelve" es "todo un éxito". Hasta el 15 de noviembre, hasta el 50% del importe de cada compra se podrá abonar con el crédito acumulado. Además, habrá un límite de 50 euros por compra como tope máximo.

Ana Muñiz, en su negocio de moda infantil en la calle La Merced. / Marcos León

Una de las tiendas que no tardó en recibir a los primeros clientes que buscaron aprovechar lo obtenido previamente fue n negocio enfocado en la moda infantil que regenta Ana Muñiz desde hace doce años en la calle La Merced. "Suelo participar en todas las campañas que lanzan porque vienen muy bien. Son una ayuda para nosotros y para el público", apuntó Muñiz, quien en esta ocasión ha notado "más afluencia" en la primera fase. "La iniciativa va cogiendo fama y los clientes ya vienen directamente buscando las promociones", destacó.

Por otro lado, Muñiz ensalzó las fechas en las que ha tenido lugar "Gijón, compra y vuelve". "Octubre y noviembre suelen ser meses más flojos porque la gente se reserva de cara a diciembre. Los tiempos están muy bien pensados y los descuentos funcionan como un incentivo para las compras navideñas", desarrolló.

Esta nueva campaña de la iniciativa tenía, entre otras mejoras, la novedad de que la cantidad máxima de descuentos de la que dispone cada negocio para canjear ha crecido de los 2.000 a los 5.000 euros.

Felipe Granda, de la tienda Volcano, en la calle Los Moros, agradeció esta modificación. "Para nosotros, el año anterior 2.000 euros se quedó en poco. Con la cantidad actual ya se nota que la gente se anima más", expresó Granda, quien entiende que "la cantidad de descuentos debería ser ilimitada".

Felipe Granda, en su tienda de ropa en la calle de Los Moros. / Marcos León

Granda, quien también lleva las riendas de los negocios Bokana y Calzados Maya, incidió en que este programa de fidelización de la Unión de Comerciantes "es una buena iniciativa para los comercios". "Notamos que la gente estaba esperando para poder consumir el saldo que habían conseguido. Muchos vienen ya con vistas a la campaña navideña y aprovechan el descuento para las compras de esa época", aseveró este comerciante gijonés.

Una campaña clave en "meses más flojos"

Más allá del impacto en la zona céntrica de la ciudad, "Gijón, compra y vuelve" está presente en el resto de barrios. En la zona oeste, por ejemplo, son muchas las tiendas que están participando. Una de ellas es la ferretería Malumar’s, ubicada en la avenida Galicia, en Cuatro Caminos. "Es una campaña que funciona bastante bien, al igual que ocurre con los bonos del Principado", indicó la trabajadora Bibiana Candón, quien agregó que "estamos seguros de que vendrá mucha gente a canjear lo obtenido". "Esta es una manera de fidelizar a los clientes. Con estas iniciativas aumenta el movimiento en las tiendas y se nota que la gente las agradece mucho, ya que aportan un descuento bastante curioso", aplaudió Candón. Prueba de ese éxito, puntualizó, es que "cada vez se inscriben más negocios".