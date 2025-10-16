Cinco naves en Lloreda amplían la red municipal de espacios empresariales

Un presupuesto de 1,6 millones (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de 12 meses son los parámetros que marcan el proyecto de construcción de cinco nuevas naves industriales en el polígono de Lloreda, al que se dará el visto bueno este viernes en el consejo de administración de PETSA, la empresa municipal de promoción empresarial y turística que preside la Vicealcaldesa y edil de Economía, la popular Ángela Pumariega. Son cinco naves adosadas de unos 200 metros cuadrados cada una ubicadas en la calle Carmen Leal Mata.

La propuesta constructiva, que lleva la firma del arquitecto Jeremías Sampedro, fija un acceso peatonal hacia una sala polivalente ubicada en la planta baja desde el que se pueda acceder tanto al interior de la nave como a una oficina con dos puestos de trabajo instalada en la planta primera y conectada a través de una escalera. La planta baja incluye también un vestuario accesible y un aseo. Cada nave está dotada de un portón de 3,5 metros de ancho para vehículos.

Más datos a tener en cuenta. En la cubierta se alternan paneles ciegos y translúcidos para mejorar la iluminación natural al tiempo que se favorece un ahorro del consumo energético y el revestimiento de las naves es de chapa ondulada excepto en la zona de las oficinas donde el hormigón visto conforma la fachada y sobre él se instala una celosía de varillas de acero galvanizado que tamizan la luz y vistas al interior. Detrás de esta celosía se estarán ocultas las unidades exteriores de climatización.

Dos contratos

Por otro lado, en el orden del día del consejo está también las propuestas de aprobación de los pliegos para los contratos del servicio de limpieza de las instalaciones gestionadas por PETSA y de los servicios de asesoramiento jurídico y fiscal.

Para el primer contrato se fija un tipo de licitación de 17,37 euros (IVA excluido) con un presupuesto base de licitación de 270.155 euros para el primer año y un valor de contrato de 810.466 euros si se ejecutan todas las prórrogas. El segundo contrato parte de una licitación de 44.640 euros que, con la única prórroga posible, eleva su coste a 89.280 euros.

También serán motivo de debate y votación las bases de la XXI edición de los premios Impulsa en sus categorías de innovación y trayectoria empresarial. Los premios de innovación se reparten en cuatro categorías: innovación en el comercio minorista, innovación en economía azul , innovación en economía creativa e innovación en salud y vida saludable. Y los premios a la trayectoria empresarial tienen un apartado dedicado a empresas y otro para mujeres empresarias.