Un plan contra la suciedad que rodea este equipamiento deportivo de La Calzada

El edil de Medio Ambiente y presidente de Emulsa, el popular Rodrigo Pintueles, se comprometió a trasladar a los técnicos del servicio municipal de higiene urbana la petición de buscar fórmulas para mejorar la limpieza en el campo de rugby de La Calzada y su entorno Una reinvindicación de vecinos y usuarios que llevó en forma de ruego a comisión la edil de Podemos, Olaya Suárez.

Vista de una de las zonas. / Lne

En su contestación a ese ruego, Pintueles concretó que "no sería problema colocar una o dos papeleras" pero explicando que no hay personal de barrido manual con ruta diaria por esa zona para vaciarlas. Así que la opción que se valora es que esa tarea la pueda hacer el equipo de parques y jardines que se ocupan del mantenimiento de la pequeña zona verde que hay allí.

"No se arregla con dos papeleras"

En todo caso, el concejal de Medio Ambiente no se mostró muy optimista sobre la resolución total del problema. "Lo que me dicen es que la mayor parte de la suciedad que se genera y las quejas de las personas que transitan por la zona camino del colegio Martínez Torner y el Instituto Mata Jove se deben a la proliferación de gran cantidad de excrementos de perro que no son recogidos por sus dueños", explicó el edil antes de rematar con un "cosa que, lamentablemente no se suele arreglar con la colocación de dos papeleras".