Gijón rehabilitará la hospedería de la Casa del Mar para alojar a personas sin hogar: todas las claves del plan

En la calle Cabrilleros, en La Calzada, construirá la Empresa Municipal de Vivienda un bloque de pisos para alquilar a jóvenes, mayores y familias con necesidades especiales, y no muy lejos, en la Casa del Mar, la Fundación Municipal de Servicios Sociales habilitará las 33 habitaciones de la antigua hospedería para marineros como un nuevo recurso de alojamiento para personas en situación de exclusión y destinará otra planta del mismo edificio a servicios de atención social en la zona oeste. Son dos de los proyectos más novedosos a los que se da cobertura en los 41.093.300 euros que suman los presupuestos de Servicios Sociales (31,5 millones), Emvisa (7,6 millones) y Cooperación al Desarrollo (1,8 millones): las tres áreas bajo la responsabilidad del edil popular Guzmán Pendás.

Aunque el proyecto se trabaje desde la Fundación de Servicios Sociales para la adecuación de las plantas de la Casa del Mar hay 60.000 euros en la partida de acción social del presupuesto del Ayuntamiento. Donde también están los 1,2 millones para arrancar con la obra del Albergue Covadonga, lo que obligará durante un par de años a tener operativa una instalación alternativa con el consiguiente coste en alquileres.

Del presupuesto estricto de la Fundación destacó Pendás, entre otras cosas, que la mitad va para acciones dirigidas a los mayores –incluidos los 13,2 millones de coste del servicio de ayuda a domicilio– y el incremento de los convenios con la Cocina Económica y el Albergue Covadonga que pasan a ser, respectivamente, de 915.000 y 1.265.400 euros.

Guzmán Pendás, en el centro, este viernes. / Lucas Cid

Por su parte, el proyecto de Emvisa en La Calzada parte del acuerdo alcanzado en el anterior mandato con la Fundación Solidaridad Emprendedora, que cedía al Ayuntamiento para su venta un solar en El Llano cuyos ingresos irían al proyecto de La Calzada. Ese solar ya se ha vendido por algo más de 800.000 euros y el proyecto se retoma, aunque enfocándolo hacia el alquiler. Para poner en marcha esta actuación, que podría generar una docena de viviendas, hay una partida inicial de 200.000 euros.

El doble, 400.000 euros, se lleva el estreno en 2026 de "Gijón confía alquilando", que busca movilizar vivienda vacía en la ciudad. "El presupuesto de Emvisa crece un 9,16% lo que demuestra la voluntad de este gobierno de hacer de la vivienda una prioridad. Otras áreas del Ayuntamiento tienen que hacer sacrificios para que Vivienda pueda crecer", sentenció Pendás.

Compromiso en Cooperación

Cooperación, la tercera pata de la concejalía, tendrá el año que viene un presupuesto de 1.872.900 euros, 60.000 más que este año que es el tope de crecimiento que permitía la regla de gasto.

La dotación de la convocatoria de libre concurrencia para financiar proyectos alcanzará los 1.315.00 euros, se mantiene la partida de 200.000 euros para ayuda humanitaria de emergencia y se habilita una partida de 15.000 euros para recuperar el convenio con Expoacción para la acogida temporal de niños ucranianos.