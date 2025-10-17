El Puerto de Gijón estrecha sus vínculos con los clubes deportivos

El Puerto de Gijón estrecha vínculos con los clubes deportivos de la ciudad de la zona oeste. Tras una intensa jornada celebrada hace varias semanas en la playa del Arbeyal, ahora se están produciendo reuniones con distintas entidades. Esta semana, la Autoridad Portuaria le abrió las puertas a directivos de la U. D. Gijón Industrial, "un club de fútbol nacido en el año 1969, volcado en el deporte base y muy asentado en la zona oeste de Gijón", señalan desde la Autoridad Portuaria.

En el encuentro, celebrado esta semañana en El Musel, "se han valorado posibles vías de colaboración y apoyo para dar visibilidad al trabajo que hacen con los niños y jóvenes de los barrios del entorno del Puerto".

En el encuentro estuvieron presentes el presidente de la U. D. Gijón industrial, Rafael Menéndez; el vicepresidente, Diego Junquera; y el tesorero de club, Aníbal Monteagudo. Por parte de la Autoridad Portuaria tomó parte en la reunión el responsable de relaciones institucionales, José Luis García Lorenzo.