Bailando de La Calzada a Dijon, así será la hazaña de las alumnas de la academia Damar

Con el principal objetivo de "disfrutar la oportunidad al máximo", pero con la esperanza de conseguir grandes resultados en el Campeonato de Danza Europea. Así se encuentran las más de 20 alumnas y las profesoras de la academia Damar que tomarán parte en esta cita internacional que se celebrará en la ciudad francesa de Dijon el próximo fin de semana. Para afrontar ese reto recibirán hoy, a las 19.00 horas, "un último empujón" en el colegio Lloréu, donde se realizará la gala "Rumbo a Francia".

El concurso que acogerá Dijon será la cita más especial para esta academia que fundó María José Villavicencio en 2009. Desde entonces, su sede ha estado en un bajo de la calle Costa Rica, en La Calzada, un barrio que "siempre nos ha tratado genial", asegura Villavicencio.

Un claro ejemplo de ello es que para ayudarles a financiar el viaje a Dijon a las alumnas y a sus familias, muchos comercios de la zona les han donado productos para que la academia pudiera rifarlos. "Estamos muy agradecidas", afirma Villavicencio, quien ya cuenta las horas de cara al concurso europeo.

Para poder vivir esta oportunidad resultaron claves las actuaciones que completaron las alumnas en la fase regional, celebrada en Orense, y en la nacional, que tuvo lugar en Burgos. A través de estas citas consiguieron progresar al campeonato europeo las integrantes de los grupos "Energy Kids", de la modalidad urbana, y los de flamenco "Tangos de la Repompa", "Farruca" y "Guajiras del navegante". Además, Alba Pablos y Paula Pérez competirán de forma individual.

Tanto Villavicencio como las otras dos profesoras, Inés Castañón y Carla Roza, ponen el foco en que "nos hace ilusión que vayamos a representar el flamenco siendo asturianas, ya que somos la única academia de la región que ofrecerá estos bailes".

Flamenco y danza urbana

Las 23 alumnas que estarán en el concurso tienen entre 8 y 24 años. Una de las más pequeñas es Alba Pablos, quien comenzó a practicar danza cuando tenía cuatro años. "Tengo muchas granas de ir a Francia. Nunca me esperaba llegar a algo así. Cuando pasamos fue toda una sorpresa y me emocioné", reconoce.

Otras componentes de la academia, como Luján Alonso, vivirán su segunda experiencia en el extranjero. "El año pasado competimos en Roma y quedamos segundas de Europa. Esta vez seguro que conseguimos buenos resultados porque bailamos muy bien y, sobre todo, nos llevamos muy bien. La clave está en nuestra amistad", expresa Alonso, de "Energy Kids". En esa misma línea, su compañera Olaya Pausada, de "Farruca", subraya que "tenemos fe en conseguir algo grande porque estamos trabajando a tope".