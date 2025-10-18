Ya hay fecha para la reapertura del Ateneo de La Calzada tras las obras "de mejora de accesibilidad y modernización de sus servicios"

Novedades importantes para los vecinos de La Calzada. Las obras en el Ateneo están a punto de finalizar y ya hay fecha para su reapertura. Desde el mes de junio, cuando comenzaron los trabajos, los servicios que prestaba este inmueble a la ciudadanía se vieron repartidos por otros espacios municipales. Unas obras enfocadas a "mejorar la accesibilidad, la circulación interior y los servicios de atención a la ciudadanía".

Será el próximo lunes día 3 de noviembre cuando el Ateneo de La Calzada vuelva a abrir sus puertas. "Esta intervención cumple con el compromiso de ofrecer espacios públicos más accesibles, cómodos y cercanos para toda la ciudadanía”, detalla el concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, el popular Abel Junquera, que promete que el objetivo es “seguir mejorando los equipamientos municipales para garantizar una atención moderna y de calidad en todos los distritos de la ciudad", señala

Servicios trasladados a Cristasa. / Marcos León

Los trabajos arrancaron el pasado 1 de junio. Estas labores han servido para llevar a cabo "una renovación completa de la planta baja y la sustitución de los dos ascensores del edificio, que ahora comunican todas las plantas, incluida la sexta, hasta ahora accesible únicamente por escaleras". Además, con esta actuación se han eliminado las rampas interiores y se reconfiguran las escaleras de acceso. Este cambio, señalan desde el Ayuntamiento, facilita "una entrada más diáfana y accesible". También se ha creado una nueva zona de atención a la ciudadanía, con mesas de atención personalizada y un espacio de espera más cómodo y funcional.

Recepción de la obra e inicio del traslado

La previsión, señalan desde la concejalía de Abel Junquera, es que la entrega de las obras al Ayuntamiento se realice el próximo 23 de octubre, y que desde el día siguiente se desarrollen las tareas de traslado de mobiliario y equipos informáticos desde las instalaciones provisionales de Cristasa. Una obra que se ha demorado algo más de lo previsto.

Los días 30 y 31 de octubre se llevará a cabo el cierre temporal de la oficina en Cristasa para culminar el traslado, de modo que a partir del lunes 3 de noviembre el Ateneo volverá a prestar todos sus servicios administrativos, sociales, culturales y bibliotecarios con normalidad. "El Centro Municipal Integrado Ateneo de La Calzada recupera así su actividad habitual tras una intervención que refuerza su papel como referente vecinal, cultural y ciudadano del distrito Oeste de Gijón", destacan desde el Ayuntamiento.

El cierre del Ateneo el pasado mes de junio implicó repartir los servicios que se prestaban en otros edificios municipales. Así, en el edificio Cristasa, en la avenida de Argentina, se estableció la Oficina de Atención a la Ciudadanía, habilitada en una sala con cuatro mesas. El servicio de biblioteca del Ateneo, por su parte, se trasladó estos meses en la biblioteca del Natahoyo, en la calle Estrella.