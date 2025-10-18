El Musel adjudica a Aister dos nuevas pasarelas de cruceros

Aislamientos Térmicos de Galicia (Aister) se ha hecho con el contrato para el suministro de dos pasarelas de embarque y desembarque de pasajeros para el puerto de El Musel, destinadas a dar servicio a los cruceros que hacen escala en Gijón y que han tenido un aumento significativo en los últimos años.

La Autoridad Portuaria de Gijón adjudicó ayer el contrato a Aister, que suministrará ambas pasarelas por un precio de 41.442,50 euros, IVA incluido. La empresa gallega hizo, por tanto, una oferta con una baja del 18,9% respecto a los 51.116,45 euros en los que se licitó este contrato.

La empresa dispone de dos meses para el suministro de ambas pasarelas, con unas dimensiones de 16 metros de largo en ambos casos, y anchos diferentes: una de ellas de metro y medio y otra de 1,63 metros.

La temporada de cruceros de este año concluirá el próximo mes de diciembre, tras haber sumado 36 escalas, récord histórico en la recepción de barcos turísticos en El Musel.

El aumento en el número de cruceros que hacen escala en El Musel, así como las mayores dimensiones de parte de los barcos en los que vienen los turistas, unido a la necesidad de colocar dos escalas en un mismo crucero, han llevado a esta compra, para contar con medios suficientes para garantizar el servicio.

Una de las pasarelas que están actualmente en servicio, adquirida en 2016, ya tuvo que ser reparada en una ocasión tras haber sufrido un golpe o por mala manipulación durante la colocación de la misma.

En 2021 se adquirió otra pasarela que tuvo que ser reforzada en su barandilla. Con las dos que se adquieren ahora, se garantiza la prestación del servicio, ante cualquier eventualidad.

Reparaciones

Por otro lado, el Puerto también ha adjudicado a Retineo Ingeniería varias obras de reparación en sus instalaciones, con un importe de 617.898,07 euros.