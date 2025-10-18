Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así será la concentración de las charangas de Gijón para reclamar sus permisos de ensayo: "Vamos a llenar la plaza del Ayuntamiento"

"No sonará ni un instrumento porque están muertos", adelanta la portavocía del colectivo, que se manifiesta este domingo al mediodía

Oriol López

Oriol López

Gijón

Pondrán sus instrumentos en el suelo. Sin mazas. Sin percusión. Representando que están "mudos" y "muertos". Esa es la escenografía que utilizarán las catorce charangas de Gijón para protestar este domingo, a las 12.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento, contra los "retrasos" y la "falta de comunicación" municipal, según denuncian, en la concesión de los permisos de ensayo para preparar el próximo Antroxu, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

"Cantaremos, como siempre, pero no va a sonar un solo instrumento porque están muertos", apuntó este sábado uno de los portavoces del colectivo, Pierre Rodríguez, de Los Tardones, que advirtió: "Seremos muchos, vamos a llenar la plaza del Ayuntamiento".

"Aparte de que somos un montón de charangueros, hay mucha gente que nos apoya y que le gusta lo que hacemos", señaló. Según sus cálculos, solo con los miembros de las agrupaciones ya rozarían el millar de asistentes, a "60 o 70" personas de media en cada una de ellas.

Rodríguez también aprovechó para poner en cuestión la gestión de la empresa municipal Divertia respecto a la expedición de sus licencias de ensayo. "Todo lo que haya dicho su presidente (Oliver Suárez) lo ha dicho a la prensa, a nosotros nada", afeó. Desde la perspectiva del colectivo, hasta que la empresa municipal no se dirija directamente a ellos, no creerán "nada", aseguró el portavoz, en referencia a la reunión prevista para este lunes, en la que esperan conocer los términos de la propuesta municipal.

A este respecto, Suárez se pronunció el viernes y manifestó que ofrecerán soluciones a las charangas, que "podrían empezar a ensayar el mismo martes", aunque también se sondeó el uso de una ubicación única para todos los grupos con un calendario rotativo. Esta idea los charangueros la rechazan, aunque un espacio a modo de sede colectiva no lo verían con malos ojos, según Rodríguez.

El portavoz adelantó que las charangas llevarán sus propias propuestas y pedirán que el Ayuntamiento "cuente con nosotros, como nosotros siempre contamos con ellos", porque "nunca ha faltado una charanga en cualquier Antroxu o fiesta de Gijón".

