Gijón activa de nuevo el protocolo de anticontaminación: este el nivel de alerta

El Ayuntamiento de Gijón ha declarado a las 10:00 horas de hoy el inicio de un escenario de contaminación atmosférica Nivel 1 - Aviso, de acuerdo con el Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la zona oeste del municipio. Se pondrán en marcha una serie de medidas hasta que la situación mejore.

La medida se adopta tras un informe del Servicio de Vigilancia y Calidad Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, fechado hoy, en el que se detalla que desde el pasado 17 de octubre de 2025 se han registrado valores elevados de partículas PM10 y PM2,5 en todas las estaciones incluidas en el protocolo. En la aplicación de las medidas correspondientes al Nivel 1, queda excluida la prohibición de circulación de vehículos pesados que transporten graneles sólidos pulverulentos por la avenida Príncipe de Asturias, que no se aplicará durante el tiempo que dure la activación del protocolo.

El informe también especifica que si en los próximos días los valores de contaminación descienden y las previsiones de la AEMET resultan favorables a la dispersión de los contaminantes, el Ayuntamiento valorará la desactivación del protocolo. En caso contrario, se mantendrá su activación o incluso se podría elevar el nivel si la situación empeora.