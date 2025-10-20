Gijón activa de nuevo el protocolo de anticontaminación: este el nivel de alerta
Se han registrado valores elevados de partículas PM10 y PM 2,5
El Ayuntamiento de Gijón ha declarado a las 10:00 horas de hoy el inicio de un escenario de contaminación atmosférica Nivel 1 - Aviso, de acuerdo con el Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la zona oeste del municipio. Se pondrán en marcha una serie de medidas hasta que la situación mejore.
La medida se adopta tras un informe del Servicio de Vigilancia y Calidad Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, fechado hoy, en el que se detalla que desde el pasado 17 de octubre de 2025 se han registrado valores elevados de partículas PM10 y PM2,5 en todas las estaciones incluidas en el protocolo. En la aplicación de las medidas correspondientes al Nivel 1, queda excluida la prohibición de circulación de vehículos pesados que transporten graneles sólidos pulverulentos por la avenida Príncipe de Asturias, que no se aplicará durante el tiempo que dure la activación del protocolo.
El informe también especifica que si en los próximos días los valores de contaminación descienden y las previsiones de la AEMET resultan favorables a la dispersión de los contaminantes, el Ayuntamiento valorará la desactivación del protocolo. En caso contrario, se mantendrá su activación o incluso se podría elevar el nivel si la situación empeora.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- ¿Será retirada la escultura de la fachada de un colegio gijonés por 'atentar contra las víctimas del Franquismo'? La respuesta del Ayuntamiento a las entidades memorialistas
- Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo
- Revuelo en Gijón por una pelea en el Soccer World: 'Le he clavado unas tijeras en el cuello
- El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)
- Avances en la investigación del Puerto de Gijón: Ebhisa sospecha que el expresidente Lourido dio pautas para tapar la desaparición del carbón
- La increíble ópera improvisada que arrasa en el centro de Gijón: 'Hay colas para darles monedas