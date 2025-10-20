Novedades en el juicio por la desaparición del carbón en el Puerto de Gijón: el juez suspende por 60 días el juicio

El magistrado del juzgado de primera instancia número 10 de Gijón decretó esta mañana la suspensión del juicio que había señalado para hoy, sobre la reclamación de 52,79 millones de euros de la empresa Telf a la estibadora pública Ebhisa, por el carbón desaparecido de sus instalaciones en 2020 y el lucro cesante. Tanto Ebhisa, controlada por la Autoridad Portuaria de Gijón, como Telf, habían solicitado al magistrado la suspensión el pasado viernes, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Pidieron suspenderlo por 60 días, plazo que concedió el juez. Es el plazo máximo que permite la ley.

Dado lo apurado de la suspensión, a la puerta de la salda de vistas del juzgado acudieron esta mañana los procuradores de ambas partes, para avisar a quienes allí se presentaron de que la vista se había suspendido. La suspensión llega en un momento en el que la nueva dirección de la Autoridad Portuaria de Gijón y Telf están negociando un acuerdo extrajudicial del conflicto, tal como informó este diario. La estrategia del Puerto en este asunto ha cambiado diametralmente tras la llegada a la presidencia de El Musel y de la Autoridad Portuaria de Gijón de Nieves Roqueñí, quien ya anunció en el primer Consejo de Administración del Puerto que presidió que iba a promover una investigación interna sobre la desaparición del carbón.

Explanada trasera de Ebhisa, donde cribaba el carbón NMR, separada por un vial, que se ve a su derecha, del muelle de Ebhisa. / Ángel González

Una parte de esa investigación ya se ha completado, la referente a la terminal de minerales Ebhisa, con un informe forensic encargado a la consultora KPMG. Tras otro informe al respecto elaborado por la Abogacía del Estado, el Consejo de Administración de Ebhisa decidió remitir esa documentación a la Fiscalía y al mismo tiempo abrir sendos expedientes disciplinarios a dos trabajadores por hechos que les atribuyen cuando ocupaban otros puestos con responsabilidades directivas: el anterior director de la Autoridad Portuaria de Gijón y la anterior directora de Ebhisa.

Investigación penal

Precisamente la existencia de ese informe de KPMG es lo que ha llevado ahora tanto al Puerto como a Telf a solicitar el aplazamiento del juicio, para analizar las consecuencias de dicho informe. Ebhisa ya había renunciado previamente a que declararan como testigos en el pleito civil los dos exdirectivos a los que va a despedir y también desistió de que se valorase un informe pericial que había encargado a Geosyntec Consultants, entre cuyas conclusiones indica que Ebhisa no era responsable de la custodia del cargamento de 160.000 toneladas de carbón que la empresa NMR no pagó a Telf y del que supuestamente NMR se llevó de Ebhisa 123.000 toneladas sin comunicarlo a la estibadora pública.

Telf también ha ido por la vía penal en este asunto, estando abierta una causa en el juzgado de instrucción número 1 de Gijón. La Fiscalía ha remitido al juzgado la documentación de la investigación interna que le trasladó Ebhisa.