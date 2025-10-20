El Musel y Telf piden suspender el juicio por el carbón desaparecido

El juicio civil cuya primera sesión estaba señalada para hoy, por la reclamación que hace la empresa Telf a Ebhisa de una indemnización de 52,79 millones de euros por el carbón desaparecido en 2020 de la terminal de minerales de El Musel, previsiblemente se suspenderá después de que ambas partes remitieran el pasado viernes un escrito al juez solicitándoselo. Ambas partes han acordado pausar el pleito civil para analizar las consecuencias del informe forensic elaborado por KPMG para Ebhisa, en el que se apunta a supuesta ocultación y falsificación documental por parte de antiguos responsables portuarios.

La petición conjunta de suspensión se produce en un momento en el que la Autoridad Portuaria de Gijón y Telf mantienen contactos con vistas a alcanzar un acuerdo extrajudicial para zanjar la disputa, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

En base a ese informe forensic de KPMG y a otro al respecto de la Abogacía del Estado, el Consejo de Administración de Ebhisa acordó remitir el resultado de esa investigación interna a la Fiscalía y también abrir sendos expedientes disciplinarios para despedir a dos trabajadores por hechos que les atribuyen en la etapa en la que ostentaban responsabilidades directivas: uno es el anterior director de El Musel y la otra la anterior directora de Ebhisa, a los que se dio quince días para contestar a los pliegos de cargos.

Tras analizar el informe, la Fiscalía ha optado por remitirlo al Juzgado de instrucción número 1 de Gijón, donde se dilucida la denuncia penal interpuesta por Telf contra los socios de NMR –empresa que supuestamente se habría apropiado del carbón que adquirió a Telf sin pagárselo y sin comunicar a Ebhisa que lo retiraba de sus instalaciones– contra los dos excargos ahora expedientados y un mando de Ebhisa y contra tres cargos y empleados de la compañía consignataria que actuó como agente de Telf en El Musel.

Está por ver cuál es el recorrido de esa denuncia penal, dado que hay recursos interpuestos por las defensas para tumbarla. Telf inicialmente había denunciado en Gijón por la vía penal y cuando el Juzgado archivó, intentó personarse en el caso principal contra NMR en un Juzgado de Pozuelo de Alarcón (Madrid). La Audiencia Provincial de Asturias luego revocó el archivo de las diligencias en Gijón, pero el asunto ya estaba para entonces en Madrid.

El problema en esa investigación penal es que venció el plazo para prorrogar su instrucción, con lo que la Audiencia de Madrid ordenó invalidar todas las diligencias posteriores a noviembre de 2022. Así las cosas, la magistrada encargada del caso optó por abrir diligencias nuevas exclusivamente para el asunto del carbón que supuestamente NMR se llevó siendo de Telf. La Audiencia de Madrid ordenó al Juzgado de Pozuelo inhibirse a favor del de Gijón, al considerar que era el competente. El asunto volvió así al jugado gijonés, donde ahora las defensas alegan que han expirado los plazos y piden archivar la causa.

Ebhisa está participada mayoritariamente por la Autoridad Portuaria de Gijón. La presidenta de El Musel y de Ebhisa, Nieves Roqueñí, ya había informado en su primer consejo del Puerto de que iba a promover una investigación interna sobre las 123.000 toneladas de carbón desaparecido de Ebhisa. La investigación ya ha llegado a conclusiones en Ebhisa y ahora se está realizando una segunda fase en la propia Autoridad Portuaria de Gijón.

El exdirector de El Musel también hizo otra investigación sobre el carbón desaparecido, con dos informes en 2024 y 2025 para remitir al Juzgado madrileño en el que declaró como investigado.