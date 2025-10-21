Y se hizo la luz: las siete luminarias del parque Julián Besteiro de La Calzada, en funcionamiento

Las siete luminarias del parque Julián Besteiro, en La Calzada, en funcionamiento. El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha la iluminación en la zona, que supone atender una recurrente demanda vecinal. De hecho, hace un par de semanas una treintena de personas recorrieron el espacio con las linternas de sus móviles encendidas para, precisamente, protestar por esa falta de luz.

El parque Julián Besteiro, en La Calzada. / Ángel González

La actuación representa un cambio importante para el barrio y los residentes del entorno, que acostumbran a pasear por este parque, ubicado a escasos metros del centro de salud La Calzada II, así como de los centros educativos IES Padre Feijoo y Mata Jove, entre otros lugares. "Recordamos a los vecinos que, todos unidos, tendremos la fuerza necesaria para seguir mejorando nuestro barrio, porque, como bien sabemos en La Calzada, nada nos será regalado sin luchar por ello", reivindicaba la asociación "Alfonso Camín" en redes sociales.