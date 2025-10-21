Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La reforma del Ateneo de La Calzada de Gijón, casi lista: 225.000 euros de inversión, una mejora de accesibilidad y fecha de apertura

La renovación mejora la atención ciudadana y moderniza los espacios del centro municipal, ganando un Ateneo más accesible y cercano al vecino

Carmen Moriyón visita las instalaciones: "No se puede desatender el día a día, lo que realmente importa en la vida de las personas

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, visitaron esta mañana las obras de reforma del Ateneo de La Calzada, una mejora que ha permitido modernizar por completo la planta baja del edificio y hacerlo totalmente accesible.

El proyecto, con una inversión de 225.000 euros para la reforma de la planta baja y 48.000 euros adicionales destinados a la sustitución de los ascensores, ha supuesto una transformación integral del centro. “Bajamos los ascensores a cota cero, eliminando rampas y escaleras, lo que nos permitió ganar espacio y accesibilidad”, explicó Villoria.

Detalló también que se han reorganizado las zonas interiores: la zona de atención al ciudadano pasa ahora al lado derecho y la zona expositiva, dotada de paneles móviles, al izquierdo. Además, se ha renovado el mobiliario con mesas adaptadas al nuevo modelo de atención, incorporando una sala de espera que antes no existía.

“Ganamos en accesibilidad, versatilidad y espacios para los ciudadanos”, subrayó el concejal, quien añadió que la obra se pretende inaugurar a primeros de noviembre, cuando llegue el nuevo mobiliario.

La renovación, con una inversión de 225.000 euros, mejora la atención ciudadana y moderniza los espacios del centro municipal, ganando un Ateneo más accesible y cercano al vecino.

Por su parte, la alcaldesa Carmen Moriyón destacó que la intervención da respuesta a una “vieja demanda de la zona oeste” y que forma parte del compromiso del equipo de gobierno con el mantenimiento de los equipamientos de barrio. “Hablamos mucho de los grandes proyectos que transforman la ciudad, pero no podemos desatender el día a día, lo que realmente importa en la vida de las personas”, señaló.

Moriyón insistió en que la actuación busca mejorar las condiciones tanto para el personal municipal como para los vecinos que acuden al centro: “No era normal seguir atendiendo en mostradores antiguos. Ahora habrá mesas y espacios cómodos, tanto para los trabajadores, como para los ciudadanos que vienen demandando esa atención”.

El concejal Villoria recordó además que el Ayuntamiento mantiene su apuesta por la accesibilidad en todas las obras que ejecuta, tanto en edificios como en la vía pública. Mencionó proyectos en marcha como la avenida de Schulz, las baterías altas del Cerro de Santa Catalina o la próxima reforma del hogar de Ceares y del edificio de la antigua Fundación Metal, donde se priorizará la accesibilidad.

La alcaldesa concluyó señalando que el objetivo es “seguir avanzando en obras, sin distraerse en nada más”, y que actuaciones como la del Ateneo “son por lo que merece la pena trabajar todos los días”.

La reforma del Ateneo de La Calzada de Gijón, casi lista: 225.000 euros de inversión, una mejora de accesibilidad y fecha de apertura

