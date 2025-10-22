Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adecentar y volver a la estética original: el plan para recuperar este símbolo de El Muselín

Parques y Jardines licita la obra de renovación del lavadero por 80.000 euros

Vecinos de El Muselín en labores de limpieza del lavadero.

Vecinos de El Muselín en labores de limpieza del lavadero. / Alicia G.Ovies

R. Valle

El servicio municipal de Parques y Jardines acaba de sacar a licitación la obra de restauración del lavadero de El Muselín. Un trabajo proyectado por la arquitecta Elena Quidiello con un presupuesto (impuestos incluidos) de 80.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Aunque la mayor parte de los lavaderos y fuentes en la zona rural de Gijón son obras municipales llevadas a cabo a finales del siglo XIX no se conservan expedientes oficiales que fijen el momento de la construcción de la fuente y el lavadero de El Muselín. Si se han encontrado fotos de los vecinos restaurando la cubierta de teja a mediados del siglo pasado. No fue la única vez en que los vecinos asumieron la responsabilidad de salvar su lavadero.

Se trata de una construcción, se explica en el proyecto que financia Medio Ambiente, "sencilla y de dimensiones reducidas: una cubierta a un agua, cuya estructura original era de madera, un vaso para lavar dividido en 3 zonas, mojado, enjabonado y aclarado, cuya agua procede de la fuente anexa. Debido a su peculiar ubicación se conforma una plaza alrededor del lavadero con unos bancos corridos de obra".

Lavando la ropa de quienes llegaban en barco a El Musel

Además de recuperar la imagen original de la edificación, el proyecto busca reformar todo el espacio que también está muy degradado. ¿El objetivo? "Que los vecinos puedan volver a hacer uso de éste como punto de encuentro", explica el proyecto. Y es que, se matiza, "es uno de los lugares más emblemáticos del barrio, fue lugar de trabajo para muchas mujeres ya que los barcos que llegaban a El Musel les encargaban el lavado de todos los uniformes, prendas y demás. De hecho incluso había, adosado al lavadero, un retrete turco, ya que las jornadas de trabajo eran intensivas. Aunque el aspecto actual de la edificación diste en gran medida de su aspecto original, se mantiene como un elemento clave que construye la identidad e historia del barrio".

La última reforma se hizo en el año 2000. La actual busca recuperar la imagen original del lavadero, y para ello parte de la actuación se centra en la cubierta. Se va a demoler entera para hacer una estructura de madera natural y una cubierta tradicional de teja cerámica árabe envejecida.

TEMAS

  1. Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
  2. Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado
  3. Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo
  4. Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
  5. El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)
  6. Este es el estado actual de una mítica (e inmensa) discoteca cerrada de Gijón: 'Menudas fiestas nos pegamos aquí, gente
  7. Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
  8. Fallece un varón tras precipitarse a un patio interior en pleno centro de Gijón

Adecentar y volver a la estética original: el plan para recuperar este símbolo de El Muselín

Adecentar y volver a la estética original: el plan para recuperar este símbolo de El Muselín

Cincuenta mil euros y hacerse fundación: el plan de los clubes deportivos de la zona Oeste de Gijón para sellar su alianza

Cincuenta mil euros y hacerse fundación: el plan de los clubes deportivos de la zona Oeste de Gijón para sellar su alianza

Vecinos de La Calzada impulsan una placa en homenaje a Roberto González y Margarita Rodríguez, fundadores del mítico colectivo gijonés Los Collacios

Vecinos de La Calzada impulsan una placa en homenaje a Roberto González y Margarita Rodríguez, fundadores del mítico colectivo gijonés Los Collacios

Susto en Gijón: un coche se empotra contra un emblemático museo de la ciudad

Susto en Gijón: un coche se empotra contra un emblemático museo de la ciudad

Casi 26 millones de inversión en nuevas infraestructuras en Gijón... y se van a estos barrios

Casi 26 millones de inversión en nuevas infraestructuras en Gijón... y se van a estos barrios

El papel crucial que jugará el Hogar de San José en el proyecto de reforma del Albergue Covadonga de Gijón

El papel crucial que jugará el Hogar de San José en el proyecto de reforma del Albergue Covadonga de Gijón

La reforma del Ateneo de La Calzada de Gijón, casi lista: 225.000 euros de inversión, una mejora de accesibilidad y fecha de apertura

La reforma del Ateneo de La Calzada de Gijón, casi lista: 225.000 euros de inversión, una mejora de accesibilidad y fecha de apertura

Y se hizo la luz: las siete luminarias del parque Julián Besteiro de La Calzada, en funcionamiento

Y se hizo la luz: las siete luminarias del parque Julián Besteiro de La Calzada, en funcionamiento
Tracking Pixel Contents