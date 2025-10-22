Cincuenta mil euros y hacerse fundación: el plan de los clubes deportivos de la zona Oeste de Gijón para sellar su alianza

Dar un paso en su proyecto de impulsar el deporte en la zona Oeste de Gijón oficializándose como fundación es la idea que ahora mismo tienen en la cabeza, y en la que están trabajando, los siete clubes (Calzada Rugby Club, Club Baloncesto L’Arbeyal, Club Balonmano La Calzada, Club Deportivo Judo La Calzada, Club Patín Solimar –Telecable Hockey-, Club Rítmica Galaica y Club Voleibol La Calzada) que solo hace unos meses tomaron la decisión de establecer pautas de colaboración entre ellos y poner en marcha iniciativas conjuntas. La primera se pudo ver en el Arbeyal en una jornada deportiva apoyada desde la Autoridad Portuaria.

"Estamos viendo opciones. Nos podríamos organizar como agrupación de clubes o como fundación y nos aconsejan la segunda opción, sobre todo de cara a conseguir patrocinios por las ventajas fiscales que eso conlleva", explica Geles García, presidenta de honor del Club Voleibol La Calzada. En ese proceso, los clubes de la zona Oeste han sumado como aliado al edil de Deportes, el popular Jorge Pañeda, con quien mantuvieron una reunión en dependencias del Santa Olaya.

"Vamos a acompañarles en ese camino con información y asesoramiento para la constitución de ese fundación y vamos a analizar con los servicios jurídicos la posibilidad de que el Patronato Deportivo Municipal pueda formar parte de esa fundación. Si es así, lo estudiaremos", explicó el edil popular para quien "la colaboración institucional y el trabajo conjuntos son claves para seguir fortaleciendo el tejido deportivo de Gijón, y sobre todo en la zona Oeste".

Por ahora los clubes deportivos están buscando información y analizando experiencias que les puedan servir de ejemplo. Una de sus referencias es la Fundación Deporte Avilés (Fundavi) creada en 2003 por un grupo de clubes y donde el Ayuntamiento es uno de los patronos. Aunque el principal problema, explica García, "va a ser el tema económico porque se necesitan 50.000 euros de capital inicial". Mientras se toman decisiones que permitan estabilizar el proyecto, a ser posible a través del modelo de fundación, los promotores del proyecto han optado por no incorporar a más entidades, aunque hay interés de otros clubes por involucrarse. "Ahora lo más importante es dar el paso de esa oficialización", recalcó García.

Por su parte, tras la reunión, el edil de Deportes hizo hincapié en el compromiso municipal con el deporte en los barrios de la zona oeste ejemplificándolo con actuaciones en equipamientos deportivos. "Entre los hitos alcanzados están la nueva grada y renovación de equipamiento para la Copa de la Reina del Telecable, la instalación de un tapiz de competición para la gimnasia rítmica a y la garantía de espacio de entrenamiento preferente en el nuevo pabellón del Llano para el Arbeyal de basket", enumeró Pañeda.