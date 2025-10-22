El papel crucial que jugará el Hogar de San José en el proyecto de reforma del Albergue Covadonga

El Hogar de San José tendrá un papel crucial en el proyecto de reforma del Albergue Covadonga. Las conversaciones entre la Fundación Municipal de Servicios Sociales y la Compañía de Jesús están muy avanzadas para que el traslado de los usuarios y el personal del albergue, que en su mayoría deberán abandonar el centro cuando arranquen las obras, tenga como destino la Fundación, cuya sede se ubica en la calle Mariano Pola de El Natahoyo. El traslado se acometerá por fases, de manera progresiva y ordenada, en aras de garantizar la atención y el acompañamiento de los usuarios.

Ya se ha esbozado un plan para esa "mudanza". Los hombres se instalarán en la propio edificio del Hogar de San José, que hace un par de años culminó su remodelación. Esta obra implicó un coste de dos millones de euros. Mientras, las mujeres usuarias del Albergue Covadonga estarán en la casa comunitaria que los jesuitas tenían al lado del equipamiento, en el entorno de la parroquia de San Esteban del Mar. Los residentes del centro de baja intensidad del albergue, que suelen estar en la explanada frente al actual edificio en la zona de Sanz Crespo, no se trasladarán al inicio de los trabajos, pues las primeras labores de la reforma no afectará a las áreas que suelen utilizar. Conforme avance la obra ya se decidirá si necesario reubicarles y en qué espacio de la ciudad.

En los presupuestos de 2026 figura una partida de 1,2 millones de euros para comenzar con las obras del Albergue Covadonga, lo cual obligará, por tanto, a tener operativa una instalación alternativa (en este caso, el Hogar de San José) con el consiguiente gasto en alquileres. De cara al traslado, asimismo, habrá comunicación con los vecinos de El Natahoyo para transmitirles los pasos a seguir y ocasionar los menores trastornos posibles en una zona, además, de rabiosa actualidad, pues en marcha se encuentran, a unos metros, las obras en los terrenos de Naval Gijón. El objetivo del Ayuntamiento al respecto es que el espacio a pie de mar esté abierto al tránsito público para final de año.

Las mujeres, a la comunidad jesuítica de El Natahoyo

Respecto a la reforma del Albergue Covadonga, el mes que viene, el estudio de arquitectura Rasilla-Coloma, liderado por Maximiliano de la Rasilla, deberá presentar el proyecto definitivo. Luego habrá que licitarlo y después arrancar las obras. Queda tiempo para que se inicie por tanto, ese traslado.

Las claves para el futuro albergue, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, están claras. El planteamiento va más allá de solventar los problemas de un complejo nacido en la década de 1990 y con el deterioro que conlleva el paso del tiempo. El propósito también es generar un espacio físico acorde con el nuevo modelo de atención a las personas sin hogar que se quiere implantar en la ciudad, con enfoques más individualizados que favorezcan la independencia de la persona. "Va a tener una imagen vanguardista, con un amplio patio central que estará fusionado con el exterior y zonas diáfanas que aportarán mucha luz y facilitarán poder socializar; será una transformación brutal del edificio y del entorno", afirmaba el pasado mes, en una entrevista en este diario, Guzmán Pendás, concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación. Desde este área declinaron ayer hacer declaraciones a este periódico en relación al traslado del Albergue al Hogar de San José, cuyos plazos están aún por determinar. Igual que la Compañía.

La generación del mencionado gran patio central sobre el que pivote el día a día de usuarios y trabajadores y establecer tres accesos independientes –uno a cada calle– que se liguen a los diferentes usos que convivirán con la edificación son algunas de las claves del proyecto encabezado por Maximiliano de la Rasilla, cuyo estudio tuvo muy en cuenta desde el primer instante la singularidad del plan. "Acoger, cobijar, abrazar" fue el lema elegido para desarrollar la idea de una reforma de carácter integral que todavía no ha llegado a la fase de licitación. El límite económico fijado desde el Ayuntamiento es de 5,6 millones (impuestos incluidos).

Un enfoque más abierto para reformar el actual albergue

Los tres accesos independientes obedecen a tres usos distintos que se fijaban: el área específica de albergue, el centro de baja intensidad y un tercer uso más social. Al margen de potenciar la funcionalidad del complejo, la idea también es actuar en el exterior para impulsar una nueva imagen que no sea agresiva con el entorno y ganar luminosidad en el centro. El enfoque abierto que se pretende dar al Albergue Covadonga con la remodelación fomentará el uso compartido y la integración en la vida del barrio.

El traslado del Albergue Covadonga ya fue planteado hace más de una década por el PSOE, cuando este tenía el bastón de mando en Gijón. Los socialistas abogaban por reubicarlo en el centro social de El Natahoyo, pero la llegada de Foro cambió sustancialmente las cosas. Incluso hubo movilizaciones para evitar el traslado al mencionado equipamiento, lideradas por la Plataforma Villa de Ataulio, ya disuelta.

La evolución del modelo del Albergue Covadonga se incluye en la lista de retos de la red de Servicios Sociales, a perseguir con una transición progresiva pero sin desatender la demanda de usuarios a recursos de baja exigencia. La reforma integral del centro es un paso decisivo en ese aspecto. Y el traslado que se ejecutará al Hogar de San José, entidad que presta un importante servicio a personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social, ahonda en ese sentido.