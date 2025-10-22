Susto en Gijón: un coche se empotra contra un emblemático museo de la ciudad

Tremendo susto este mediodía en Gijón. Un vehículo de color rojo impactó contra la fachada principal del Museo del Ferrocarril por causas que aún se están investigando. El accidente tuvo lugar sobre las dos de la tarde. Por ahora, no han transcendido muchos más datos de lo sucedido.

El vehículo impactó contra la esquina de la fachada principal del edificio, por la avenida de José Manuel Álvarez Palacio en dirección hacia El Natahoyo. La parte delantera quedó completamente destrozada, con el parachoques inservible y con la luna del coche reventada.

El coche, destrozado / Rafer

A consecuencia del accidente, también se ha roto uno de los semáforos que regulan la zona. La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación. Por el momento, no han transcendido las causas del accidente, ni tampoco si, además del conductor, hay algún herido más.

Los hechos se están investigando.