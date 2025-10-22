Susto en Gijón: un coche se empotra contra un emblemático museo de la ciudad
El accidente tuvo lugar al mediodía y se está investigando
Tremendo susto este mediodía en Gijón. Un vehículo de color rojo impactó contra la fachada principal del Museo del Ferrocarril por causas que aún se están investigando. El accidente tuvo lugar sobre las dos de la tarde. Por ahora, no han transcendido muchos más datos de lo sucedido.
El vehículo impactó contra la esquina de la fachada principal del edificio, por la avenida de José Manuel Álvarez Palacio en dirección hacia El Natahoyo. La parte delantera quedó completamente destrozada, con el parachoques inservible y con la luna del coche reventada.
A consecuencia del accidente, también se ha roto uno de los semáforos que regulan la zona. La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación. Por el momento, no han transcendido las causas del accidente, ni tampoco si, además del conductor, hay algún herido más.
Los hechos se están investigando.
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado
- Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)
- Este es el estado actual de una mítica (e inmensa) discoteca cerrada de Gijón: 'Menudas fiestas nos pegamos aquí, gente
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Fallece un varón tras precipitarse a un patio interior en pleno centro de Gijón