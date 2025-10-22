Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Susto en Gijón: un coche se empotra contra un emblemático museo de la ciudad

El accidente tuvo lugar al mediodía y se está investigando

El coche accidentado

El coche accidentado / Rafer

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

Tremendo susto este mediodía en Gijón. Un vehículo de color rojo impactó contra la fachada principal del Museo del Ferrocarril por causas que aún se están investigando. El accidente tuvo lugar sobre las dos de la tarde. Por ahora, no han transcendido muchos más datos de lo sucedido.

El vehículo impactó contra la esquina de la fachada principal del edificio, por la avenida de José Manuel Álvarez Palacio en dirección hacia El Natahoyo. La parte delantera quedó completamente destrozada, con el parachoques inservible y con la luna del coche reventada.

El coche, destrozado

El coche, destrozado / Rafer

A consecuencia del accidente, también se ha roto uno de los semáforos que regulan la zona. La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación. Por el momento, no han transcendido las causas del accidente, ni tampoco si, además del conductor, hay algún herido más.

Los hechos se están investigando.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
  2. Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado
  3. Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo
  4. Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
  5. El nuevo Mercadona de Gijón, el más grande de la ciudad, ya tiene fecha de apertura (y está muy cerca)
  6. Este es el estado actual de una mítica (e inmensa) discoteca cerrada de Gijón: 'Menudas fiestas nos pegamos aquí, gente
  7. Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
  8. Fallece un varón tras precipitarse a un patio interior en pleno centro de Gijón

Susto en Gijón: un coche se empotra contra un emblemático museo de la ciudad

Susto en Gijón: un coche se empotra contra un emblemático museo de la ciudad

Cincuenta mil euros y hacerse fundación: el plan de los clubes deportivos de la zona Oeste de Gijón para sellar su alianza

Cincuenta mil euros y hacerse fundación: el plan de los clubes deportivos de la zona Oeste de Gijón para sellar su alianza

Casi 26 millones de inversión en nuevas infraestructuras en Gijón... y se van a estos barrios

Casi 26 millones de inversión en nuevas infraestructuras en Gijón... y se van a estos barrios

El papel crucial que jugará el Hogar de San José en el proyecto de reforma del Albergue Covadonga de Gijón

El papel crucial que jugará el Hogar de San José en el proyecto de reforma del Albergue Covadonga de Gijón

La reforma del Ateneo de La Calzada de Gijón, casi lista: 225.000 euros de inversión, una mejora de accesibilidad y fecha de apertura

La reforma del Ateneo de La Calzada de Gijón, casi lista: 225.000 euros de inversión, una mejora de accesibilidad y fecha de apertura

Y se hizo la luz: las siete luminarias del parque Julián Besteiro de La Calzada, en funcionamiento

Y se hizo la luz: las siete luminarias del parque Julián Besteiro de La Calzada, en funcionamiento

Dinero para Emtusa, ayudas a taxistas, la zona de bajas emisiones de La Calzada... así se distribuyen los 21,6 millones de la concejalía de Tráfico

Dinero para Emtusa, ayudas a taxistas, la zona de bajas emisiones de La Calzada... así se distribuyen los 21,6 millones de la concejalía de Tráfico

La polución mejora en Gijón y el protocolo contra la contaminación se ha desactivado

La polución mejora en Gijón y el protocolo contra la contaminación se ha desactivado
Tracking Pixel Contents