Vecinos de La Calzada impulsan una placa en homenaje a Roberto González y Margarita Rodríguez, fundadores del mítico colectivo gijonés Los Collacios

El barrio de La Calzada se ha volcado en una iniciativa vecinal que busca rendir homenaje a Roberto González y Margarita Rodríguez, impulsores de la agrupación folklórica Los Collacios, con la colocación de una placa conmemorativa en la plaza Fernando VI del Cerilleru. La propuesta, promovida por la hija de la pareja, Magali, pretende reconocer “toda una vida dedicada a la cultura asturiana, al barrio y a los jóvenes”. “La idea viene de hace muchos años, desde que falleció mi madre. Ya entonces había apoyos, pero no tuvimos fuerzas para seguir peleando. Ahora queremos cerrar el círculo, porque se lo merecen”, explica Magali González, emocionada.

Durante estos días, los antiguos miembros del grupo y vecinos del barrio están recogiendo firmas en establecimientos locales y a pie de calle, y este jueves por la tarde instalarán una mesa en la plaza Fernando VI para seguir sumando apoyos. “El barrio está revolucionado, hay muchísimas firmas. Incluso asociaciones como la de Vecinos de La Calzada, La Arena o Jove ya nos han mostrado su respaldo”, señala.

Magali prepara además un dossier con la trayectoria del grupo, fundado en 1969, con el que planea registrar oficialmente la solicitud la próxima semana. “No pedimos una calle ni un gran monumento, solo una placa en el parque que los recuerde, porque creo que se lo ganaron a pulso”, afirma.

Los Collacios fue uno de los grupos folklóricos más representativos de Gijón durante las décadas de los 70 y 80. Bajo la dirección de Roberto y Margarita, llevaron el nombre de La Calzada por toda Asturias y fuera de ella, promoviendo el amor por la cultura y los valores de la solidaridad. “Ellos enseñaron a generaciones enteras de chavales a bailar, a convivir y a sentirse orgullosos de su barrio”, recuerda su hija.

Festivales benéficos y cabalgatas

El grupo participó en festivales benéficos, cabalgatas y actividades solidarias, e incluso creó el Premio Maíces de Oro, que durante más de veinte años reconoció a personas y entidades comprometidas con la cultura popular y el barrio. En 1985, Los Collacios fueron además el único grupo asturiano invitado al festival internacional Europalia.

“Mi padre tiene 87 años y su salud ya no es la mejor. Por eso queremos que este homenaje llegue en vida, porque los homenajes deben hacerse en vida”, dice Magali, que confía en que el Ayuntamiento atienda su petición. “Mi madre siempre peleó por el barrio, por la cultura y por los niños que no tenían recursos. Fue incansable. Ojalá esta placa sirva para que su nombre y el de mi padre no se olviden”, concluye.