La Calzada promueve un homenaje a los impulsores de "Los Collacios"

La Calzada se ha volcado en una iniciativa vecinal que busca rendir homenaje a Roberto González y Margarita Rodríguez, impulsores de la agrupación folklórica "Los Collacios", con la colocación de una placa conmemorativa en la plaza Fernando VI del Cerillero. La propuesta, promovida por la hija de la pareja, Magali, pretende reconocer "toda una vida dedicada a la cultura asturiana, al barrio y a los jóvenes". "La idea viene de hace muchos años, desde que falleció mi madre; había apoyos, pero no tuvimos fuerzas para seguir peleando y ahora queremos cerrar el círculo porque se lo merecen", explica Magali González.

Los antiguos miembros del grupo y vecinos del barrio recogen firmas en establecimientos locales y a pie de calle. Hoy instalarán una mesa en la plaza Fernando VI para seguir recabando apoyos. Magali González prepara además un dossier sobre la trayectoria del grupo, fundado en 1969, con el que planea registrar oficialmente la solicitud la próxima semana.

"Los Collacios" fue uno de los grupos folklóricos más representativos de Gijón durante las décadas de los 70 y 80. Llevó el nombre de La Calzada por toda Asturias y fuera de ella, y también participó en festivales benéficos, cabalgatas y actividades solidarias. Incluso creó el premio "Maíces de Oro", que durante más de veinte años reconoció a personas y entidades comprometidas con la cultura popular y el barrio.