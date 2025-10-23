Gijón convoca al Consejo Social para abordar los accesos al Puerto

"Debería de estar ya, pero cuento que se resuelva cuanto antes". Lo dijo ayer el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, sobre la licitación del desdoblamiento de Lloreda-Veriña, una actuación clave en el marco del pendiente plan de accesos a El Musel, un plan que, tras el fallido vial de Jove, impulsa ahora, a través del Ministerio de Transportes pero a propuesta del Principado, un nuevo acceso por Aboño. Mientras, la alcaldesa Carmen Moriyón convoca al Consejo Social de manera inmediata, para el próximo martes día 28, para que el Ejecutivo regional aporte detalles. "No podemos seguir esperando", dijo la Regidora.

Calvo señaló que desde el Gobierno también están llevando a cabo actuaciones en El Empalme de Carreño —en la autovía AS-19— para crear un acceso directo a la GJ-1 en dirección a Aboño. "Lo que hace el Ministerio es ir avanzando en esta solución, para dar continuidad al desdoblamiento de Lloreda-Veriña, que esperamos que se pueda licitar cuanto antes", resaltó el consejero. El diseño de un nuevo vial a El Musel por Aboño también avanza, ahora con nuevos estudios de viabilidad.

La histórica demanda de los vecinos de la zona oeste es conocida: desviar el paso de camiones de la avenida Príncipe de Asturias. Calvo también insistió ayer en que se está trabajando en el plan de humanización de la avenida, de titularidad estatal, y que Demarcación de Carreteras está estudiando la zona. "Es una prioridad absoluta y lo hemos solicitado en primera instancia al Ministerio. Ofrecimos hacerlo de manera subsidiaria, pero si lo gestionan a nivel estatal, mejor", señaló el consejero, que defendió el poder "aprovechar" el diseño de humanización que ya había elaborado Ineco. "Aspiramos a que se licite en el año 2026", avanzó Calvo.

"Planes y plazos"

Moriyón, por su parte, explicó que convoca al Consejo Social para "conocer los planes y plazos del Principado". "A día de hoy, siguen pasando miles de camiones por la zona oeste y es una cuestión que no puede seguir esperando", manifestó la Alcaldesa, recordando que "hace casi dos años se prometió que los 300 millones de la fallida licitación se reinvertirían en la ciudad". En este órgano estarán representadas las asociaciones de la zona oeste, entidades del tejido social y el propio Alejandro Calvo.

Por la mañana, aprovechando un encuentro sobre movilidad en La Laboral, el consejero aseguró que tanto él como su viceconsejero, Jorge García, están dispuestos a exponer su hoja de ruta. "En lo que tiene que ver con las infraestructuras de Gijón, el planteamiento ya lo conoce el Ayuntamiento, pero estaremos encantados de explicarlo de manera global", afirmó Calvo, que también remarcó que estos avances demuestran "que no hemos estado parados en absoluto" e insistió en lo "fundamental" del desdoblamiento de Lloreda-Veriña" para "facilitar la movilidad y crear esa ronda exterior hacia el Puerto".

Por último, el consejero lamentó que Gijón rechazase activar la zona de bajas emisiones (ZBE) de La Calzada, porque "daba acceso a las ayudas del Estado" y defendió los proyectos del Principado en la ciudad impulsados con fondos europeos, que son el intercambiador de la Laboral –había otro proyectado en El Humedal que la ciudad rechazó– y el aparcamiento de la avenida de Portugal, así como el auge de la tarjeta Conecta. "Necesitamos una colaboración más efectiva y que no utilicen la movilidad como un elemento ideológico o electoral", aseveró el consejero.