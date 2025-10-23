Tremañes espera por su nueva zona de juegos infantiles: ubicación, coste y plazos

La creación de una nueva zona de juegos infantiles en Tremañes, junto a la sede vecinal de San Juan Bautista, es la obra que acaba de sacar a licitación la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que encabeza el popular Rodrigo Pintueles. Una actuación en la zona oeste que se suma a la también recién licitada, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital Gijón Oeste, reforma del lavadero del Muselín. “Estas actuaciones refuerzan nuestro compromiso con la calidad de vida de los vecinos, la creación de espacios de ocio seguros para la infancia y la conservación del patrimonio histórico de Gijón”, explicó Pintueles. Ambas actuaciones habían sido demandadas por los vecinos de esas áreas. En el caso de Tremañes ya hubo un intento de arrancar el pasado mes de junio.

El proyecto de Tremañes, en palabras del edil de Medio Ambiente, “responde a una demanda vecinal de un espacio de ocio seguro y accesible para los niños y niñas del barrio, que además ayudará a descongestionar la afluencia del parque de María Teresa González y a ampliar la oferta de áreas de juego en el entorno”. El proyecto incluye el acondicionamiento del terreno, la ejecución de una solera de hormigón para el pavimento de seguridad y la creación de caminos de acceso, acera perimetral y zona estancial con mobiliario urbano. También se llevará a cabo la reforma del sistema de riego y trabajos de jardinería para integrar la nueva instalación en el entorno verde. El plazo de ejecución previsto es de dos meses, con un presupuesto total de 54.471,24 euros (IVA incluido).

En cuanto al lavadero del Muselín, Pintueles subrayó que “su restauración permitirá devolver al barrio un espacio histórico, símbolo de la memoria colectiva y del trabajo de las mujeres gijonesas, garantizando su conservación y recuperación de su aspecto original”. El proyecto contempla la demolición de la cubierta actual y su sustitución por una estructura de madera natural con teja cerámica árabe envejecida, la rehabilitación de los muros de mampostería mediante técnicas tradicionales, la sustitución del pavimento por cemento bruñido y la recuperación de la fuente con ladrillo macizo.

Además, se acondicionará la plaza exterior como espacio de encuentro vecinal. La intervención se realizará sin movimientos de tierra, respetando el ámbito arqueológico de la Campa Torres. El plazo de ejecución es de tres meses, con un presupuesto de 79.981,31 euros (IVA incluido).