Los expedientados por la desaparición de carbón envían sus alegaciones a Ebhisa
Los trabajadores se han opuesto a los motivos que esgrime la estibadora controlada por el Puerto, que les atribuye supuestos hechos que pueden acarrear sus despidos
Los dos trabajadores de Ebhisa contra los que la estibadora controlada por la Autoridad Portuaria ha abierto sendos expedientes disciplinarios por supuestos hechos que les atribuye en relación con la desaparición de la mayor parte de un cargamento de carbón de Ebhisa en 2020 presentaron el pasado martes sus alegaciones a la estibadora pública oponiéndose a los argumentos que contra ellos esgrime la empresa. Los supuestos hechos por los que Ebhisa les ha abierto un expediente para sus despidos se remontan a cuando ambos ostentaban responsabilidades directivas. Uno de ellos fue director de la Autoridad Portuaria de Gijón y miembro del Consejo de Administración de Ebhisa y la otra fue directora general de Ebhisa.
La apertura de los expedientes se hizo por decisión del Consejo de Administración de Ebhisa, tras la investigación interna promovida por la nueva cúpula de El Musel, que se sustanció en un informe forensic elaborado por la consultora KPMG. En base a ese informe de KPMG y otro de la Abogacía del Estado, el Consejo de Ebhisa también decidió poner en conocimiento de la Fiscalía el resultado de esa investigación interna. La Fiscalía ha dado traslado de esa documentación al Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, en el que hay abiertas diligencias por la denuncia de la empresa propietaria del carbón, Telf, contra socios de la empresa que no le pagó el carbón (NMR), contra los dos expedientados ahora por Ebhisa y un mando ya jubilado y contra dos directivos y un empleado de la consignataria que actuó como agente de Telf en El Musel para aquel cargamento de 160.000 de las que 123.000 desaparecieron.
Telf también promovió una demanda civil contra Ebhisa, cuyo juicio se suspendió por 60 días a petición de ambas partes.
El conflicto portuario
- Informe. El consejo de Ebhisa realizó una investigación interna sobre la desaparición del carbón y acabó expedientando a dos cargos de la estibadora controlada por el Puerto.
- Alegaciones. Las dos personas señaladas en ese informe acaban de enviar sus alegaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado
- Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo
- Evolución del pavoroso incendio en Gijón: los bomberos piden apoyo aéreo al Principado y se baraja el realojo de los vecinos 'que han pasado la noche fuera de sus casas
- La Iglesia ortodoxa rumana adquiere una parcela en esta parroquia de Gijón para construir un templo
- Este es el estado actual de una mítica (e inmensa) discoteca cerrada de Gijón: 'Menudas fiestas nos pegamos aquí, gente