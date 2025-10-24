Los expedientados por la desaparición de carbón envían sus alegaciones a Ebhisa

Los dos trabajadores de Ebhisa contra los que la estibadora controlada por la Autoridad Portuaria ha abierto sendos expedientes disciplinarios por supuestos hechos que les atribuye en relación con la desaparición de la mayor parte de un cargamento de carbón de Ebhisa en 2020 presentaron el pasado martes sus alegaciones a la estibadora pública oponiéndose a los argumentos que contra ellos esgrime la empresa. Los supuestos hechos por los que Ebhisa les ha abierto un expediente para sus despidos se remontan a cuando ambos ostentaban responsabilidades directivas. Uno de ellos fue director de la Autoridad Portuaria de Gijón y miembro del Consejo de Administración de Ebhisa y la otra fue directora general de Ebhisa.

La apertura de los expedientes se hizo por decisión del Consejo de Administración de Ebhisa, tras la investigación interna promovida por la nueva cúpula de El Musel, que se sustanció en un informe forensic elaborado por la consultora KPMG. En base a ese informe de KPMG y otro de la Abogacía del Estado, el Consejo de Ebhisa también decidió poner en conocimiento de la Fiscalía el resultado de esa investigación interna. La Fiscalía ha dado traslado de esa documentación al Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón, en el que hay abiertas diligencias por la denuncia de la empresa propietaria del carbón, Telf, contra socios de la empresa que no le pagó el carbón (NMR), contra los dos expedientados ahora por Ebhisa y un mando ya jubilado y contra dos directivos y un empleado de la consignataria que actuó como agente de Telf en El Musel para aquel cargamento de 160.000 de las que 123.000 desaparecieron.

Telf también promovió una demanda civil contra Ebhisa, cuyo juicio se suspendió por 60 días a petición de ambas partes.