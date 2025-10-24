El festival de cine sobre océanos vuelve al Acuario: estas son las fechas del ciclo

El Wild Ocean Film Fest ya tiene fechas. La cuarta edición, que una vez más se celebrará en el Acuario, tendrá lugar del 3 al 8 de noviembre. La inauguración tendrá lugar el próximo lunes 3 de noviembre en Buioparc Acuario de Gijón a las 12.00 horas. El certamen se trata de una muestra de cine documental que suele versar sobre la conservación en los océanos y que suele venir acompañada de varias proyecciones y coloquios acerca del tema.

La cuarta edición viene cargada de actividades. El primer día, además de la jornada inaugural, se proyectará la película "Turtle Walker" primero a las 16.15 horas y luego otra vez a las 18.00 horas, las dos veces en versión original. Tras la segunda proyección, habrá una charla coloquio con Jill Ferguson uno de los proyectores de esta cinta. La gala de entrega de premios será el día 7.