El festival de cine sobre océanos vuelve al Acuario: estas son las fechas del ciclo
La muestra incluye charlas, proyecciones y premios
El Wild Ocean Film Fest ya tiene fechas. La cuarta edición, que una vez más se celebrará en el Acuario, tendrá lugar del 3 al 8 de noviembre. La inauguración tendrá lugar el próximo lunes 3 de noviembre en Buioparc Acuario de Gijón a las 12.00 horas. El certamen se trata de una muestra de cine documental que suele versar sobre la conservación en los océanos y que suele venir acompañada de varias proyecciones y coloquios acerca del tema.
La cuarta edición viene cargada de actividades. El primer día, además de la jornada inaugural, se proyectará la película "Turtle Walker" primero a las 16.15 horas y luego otra vez a las 18.00 horas, las dos veces en versión original. Tras la segunda proyección, habrá una charla coloquio con Jill Ferguson uno de los proyectores de esta cinta. La gala de entrega de premios será el día 7.
Suscríbete para seguir leyendo
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- Evolución del pavoroso incendio en Gijón: los vecinos desalojados regresan a sus hogares, mientras el fuego se mantiene “activo pero controlado”
- Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado
- Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo
- La Iglesia ortodoxa rumana adquiere una parcela en esta parroquia de Gijón para construir un templo
- Este es el estado actual de una mítica (e inmensa) discoteca cerrada de Gijón: 'Menudas fiestas nos pegamos aquí, gente