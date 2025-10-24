Pendás defiende los "argumentos técnicos" del traslado del Albergue

"Las inquietudes son entendibles", aseveró ayer Guzmán Pendás, presidente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y edil de ese área y de Vivienda y Cooperación. Se refería al traslado que se acometerá para que el Hogar de San José acoja temporalmente a los usuarios del Albergue Covadonga, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, en el marco de la reforma integral que experimentará este último complejo, que comenzará en 2026. Pendás mantuvo una reunión con las asociaciones vecinales de El Natahoyo y Moreda en la que defendió "el protocolo que queremos llevar a cabo", sostenido en "argumentos técnicos".

El concejal popular tildó el encuentro como "positivo". "Nos sentimos escuchados y comprendidos", manifestó Guzmán Pendás, que señaló que el proceso se realizará tratando de "evitar cualquier incomodidad a los vecinos". El responsable de Servicios Sociales ensalzó asimismo el "espíritu solidario histórico" de El Natahoyo, donde se realojarán los usuarios del Albergue, los hombres en Mariano Pola y las mujeres en Vicente Jove. El traslado será progresivo.

"Les damos un voto de confianza, hay que meter a esas personas en algún lado y no dejarlas en la calle", declaró Álvaro Tuero, líder vecinal de El Natahoyo, que abogó, eso sí, por una vigilancia en el entorno. "No queremos que haya efecto llamada", indicó. Comprensiva con el plan se mostró también Charo Blanco, presidenta vecinal de Moreda. "El Albergue no se puede seguir manteniendo así", afirmó Blanco, que tampoco quiso realizar valoraciones más profundas.Por otros cauces se expresó Javier Palacios, vicepresidente de la asociación vecinal "Pando" de Poniente, tras una reunión con la concejalía de Atención a la Ciudadanía y Distritos, encabezada por Abel Junquera. El proyectado traslado no ha caído de buen grado en la entidad. "Es incomprensible; no entendemos que un centro de referencia en la protección al menor, como el Hogar, comparta instalaciones con gente vulnerable o con adicciones", manifestó Javier Palacios, que adelantó que "no nos vamos a quedar callados". "Sabemos de la conflictividad que hay allí", prosiguió Palacios, en alusión al complejo ubicado en Laviada.