Ebhisa regulariza el IVA de facturas que emitió por el carbón desaparecido en el Puerto de Gijón

La nueva dirección de la terminal de minerales de El Musel, Ebhisa, está procediendo a la regularización del IVA correspondiente a facturas que en su día emitió a Natural Mining Resources 1926 (NMR) por el almacenamiento en sus instalaciones de 160.000 toneladas de carbón que NMR no llegó a pagar a su proveedor, Telf. Aquella facturación se hizo cuando la mayor parte del mineral, unas 120.000 toneladas, ya habían desaparecido de las instalaciones de Ebhisa al mes siguiente de su descarga.

El cargamento se desestibó en octubre de 2020 y según una investigación encargada por la nueva dirección de Ebhisa a KPMG, la mayor parte de aquel cargamento ya había salido de las instalaciones de la terminal en noviembre de 2020. En sendos informes elaborados en 2024 y 2025 por el anterior director del Puerto también se concluía que la desaparición se produjo en aquel mes y se apunta a que el mineral supuestamente fue cargado en el Muelle Norte de la ampliación de El Musel para su exportación por NMR.

Ebhisa estuvo facturando a NMR por el almacenamiento en sus instalaciones de aquella carga hasta diciembre de 2022, cuando Telf convalidó en los tribunales españoles el laudo de la corte arbitral de Londres que en diciembre de 2021 le había reconocido el derecho a recuperar la carga por el impago de NMR.

Las facturas que ahora regulariza Ebhisa, mediante un «abono» contable a NMR son las 15 últimas, emitidas entre los meses de octubre de 2021 y diciembre de 2022, que sumaban un total de 427.455,27 euros de los que 74.201,90 euros se correspondían con el IVA. La normativa tributaria española permite a las empresas minorar la base imponible del impuesto de su declaración el IVA repercutido de facturas incobrables.

NMR entró en concurso de acreedores en abril de 2021 y ahora está en liquidación. La Guardia Civil sostiene que se trata de una supuesta quiebra fraudulenta en un informe elaborado para el juzgado madrileño que instruye la causa principal contra NMR. El concurso se declaró con un pasivo de 101 millones de euros, cifra que se elevó hasta los 190 millones tras perder NMR diversos laudos arbitrales con térmicas marroquíes.

La firma NMR movió en 2020 más de cuatro millones de toneladas de carbón por El Musel, comprando carbón de minas rusas o de otros países exsoviéticos, cribándolo y mezclándolo en la explanada trasera de Ebhisa y reexpidiéndolo en su mayor parte a centrales térmicas de Marruecos, aunque no únicamente. El cargamento de 160.000 toneladas de Telf procedía de una mina de Kazajistán.

Procedimientos judiciales en la vía civil y en la penal

La desaparición de la mayor parte del carbón de Telf de Ebhisa está judicializada. La empresa con sede en Suiza interpuso una denuncia penal contra los socios de NMR, el exdirector del Puerto, la exdirectora de Ebhisa y un mando de la terminal y contra dos directivos y un empleado de la consignataria que hizo de agente de Telf en El Musel. La Fiscalía ha remitido al juzgado gijonés en el que está esa causa la investigación interna sobre el asunto de la nueva dirección de Ebhisa.

Telf también interpuso una demanda civil sólo contra Ebhisa en la que reclama 52,79 millones por el carbón desaparecido y lucro cesante. Ambas partes están negociando un acuerdo extrajudicial.