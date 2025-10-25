El Puerto de Gijón contrata una consultoría para descarbonizarse "lejos de las presiones de los lobbies empresariales"

La Autoridad Portuaria de Gijón ha encargado a ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, la asistencia técnica para una instalación de suministro eléctrico a buques en la séptima alineación, destinada a los buques portacontenedores, una medida tendente a la reducción de la contaminación, junto a otras inversiones del Puerto para reducir su huella de carbono. El Puerto justifica este contrato para contar con medios para las labores de consultoría e ingeniería "lejos de las presiones de los distintos mercados y lobbies empresariales, y con la solvencia técnica requerida para apoyar en la toma de decisión".

La dotación a los muelles portuarios, como se plantea en este caso, de equipamiento para suministrar electricidad a los buques atracados en los mismos, evitará que durante su estancia en El Musel emitan contaminación teniendo que generar la electricidad con sus motores, que es lo que ahora se viene haciendo. El contrato con Sistemas para la Defensa de España asciende a 181.293 euros.

Medidas

Los planes para electrificar muelles se enmarcan en los objetivos de descarbonización de la economía establecidos y vinculantes para 2030 y 2050 que afectan a todos los sectores, planes tanto de España como de la Unión Europea.

Además del suministro eléctrico a buques, otras medidas que se plantean desde el Puerto para la descarbonización son la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de edificios de gran consumo, la mejora de la eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, la implantación de instalaciones de generación distribuida para autoconsumo y la implantación de redes eléctricas inteligentes (smart grid).