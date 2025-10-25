La reivindicación de estos comerciantes de La Calzada que quieren brillo hasta el final esta Navidad: "Esta zona siempre está muy apagada"

La avenida de la Argentina, en La Calzada, quiere brillar hasta el final. Los comerciantes del tramo de la concurrida vía que va más allá de la iglesia de Fátima, en dirección a Veriña, han unido fuerzas con un claro objetivo: que la decoración navideña también engalane dicha franja. En los últimos años, lamentan, las luces festivas se han colocado en la avenida pero solamente entre Cuatro Caminos y Fátima. "Deberían tomarnos en cuenta; esta zona siempre está muy apagada en Navidad", coinciden.

Precisamente ayer algunos representantes de los negocios se reunieron con la asociación vecinal "Alfonso Camín" para abordar esa reivindicación. Entre los argumentos esgrimidos, apuntan que, en el citado tramo, existe una importante actividad hostelera y comercial y que, además, constituye una de las principales entradas de la ciudad. "No me parece justo", afirma Sandra Yanes, propietaria del kiosco "Dulces Detalles", que ensalza el "crecimiento" que ha experimentado el barrio hacia la zona de Veriña. "Hay nuevas construcciones y que haya luces daría más ventas a los negocios", subraya Yanes, que afea que la glorieta junto al parque Julián Besteiro actúa como una suerte de "frontera" entre ambos tramos de la avenida de la Argentina. Para más inri, Sandra Yanes solicita una mayor iluminación en la parte en la que desarrolla su actividad. "En general está demasiado oscuro, ya no solo en Navidad", asevera.

La reivindicación de estos comerciantes de La Calzada que quieren brillo hasta el final esta Navidad (en imágenes) / Juan Plaza

Cualquiera que dé un paseo por el entorno nota la abundancia de comercios de diferente índole y establecimientos hosteleros. Pegados uno a otro están Javier Rodríguez, propietario de "Calzados Fusión", y su madre, Manuela González, dueña de "Sarajay Moda". Firman en familia la petición de esa iluminación navideña. "Por aquí el barrio se está expandiendo y los comerciantes nos sentimos algo desfavorecidos", manifiesta Rodríguez. En el pasado, Manuela González incluso tomó cartas en el asunto. "Fui por los negocios diciendo que si todos pagábamos algo podíamos tener decoración, pero nadie quiso", bromea la comerciante, que ensalza que, en periodo navideño, "la gente mira mucho los escaparates". "Las luces aportarían vida", remarca González.

"Por aquí hay mucho ambiente", incide Susana Latorre, empleada del kiosco "Twin" y una de las que agitó el avispero a ver si con la unión entre los comerciantes puede fructificar en decoración para la calle. "Entiendo que en todas no puede haber, pero esta es una de las principales de La Calzada", resalta Latorre, que reivindica el "atractivo" que supone los adornos festivos en una época del año que es "muy buena para los comerciantes".

También recuerdan los responsables de los negocios que la Cabalgata de Reyes de este 2025, que partió desde La Calzada, desde el pabellón Mata Jove, supuso un aliciente para la zona. Ahora bien, el recorrido no incluyó el tramo de la avenida de la Argentina para el que estos comerciantes piden luces navideñas, que el espíritu de unas fechas tan señaladas no se detenga a la altura de la iglesia de Fátima y se prolongue avenida arriba. "Ojalá pueda ser", sentencian.