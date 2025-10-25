Los vecinos de Portuarios entregan sus honores
Un acto en Les Cabañes
C. T.
El barrio de Portuarios celebró este sábado su tradicional comida de confraternización en la que dos de sus vecinos, Félix Cardín Gómez y María Montserrat Álvarez García, recibieron un homenaje en el restaurante Les Cabañes.
Al emotivo encuentro acudieron el concejal popular Guzmán Pendás y el director de Fundación Gijón Rural, Toño Migoya.
