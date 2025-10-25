Los vecinos de Portuarios entregan sus honores

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

C. T.

El barrio de Portuarios celebró este sábado su tradicional comida de confraternización en la que dos de sus vecinos, Félix Cardín Gómez y María Montserrat Álvarez García, recibieron un homenaje en el restaurante Les Cabañes.

Al emotivo encuentro acudieron el concejal popular Guzmán Pendás y el director de Fundación Gijón Rural, Toño Migoya.

