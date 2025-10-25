Los vecinos de Portuarios entregan sus honores

El barrio de Portuarios celebró este sábado su tradicional comida de confraternización en la que dos de sus vecinos, Félix Cardín Gómez y María Montserrat Álvarez García, recibieron un homenaje en el restaurante Les Cabañes.

Al emotivo encuentro acudieron el concejal popular Guzmán Pendás y el director de Fundación Gijón Rural, Toño Migoya.