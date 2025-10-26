La terminal del puerto de El Musel cargó el carbón que desapareció haciéndolo pasar por el de otro barco

El carbón desaparecido en 2020 de la terminal de mineral de El Musel, Ebhisa, se sacó en camiones haciéndolo pasar por el cargamento de otro barco que se había descargado también por cuenta de Natural Mining Resources (NMR). Es una de las conclusiones a las que llega el informe forense elaborado por la consultora KPMG por encargo de la nueva dirección de la empresa controlada por la Autoridad Portuaria de Gijón, un documento al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. El informe fue trasladado por Ebhisa a la Fiscalía, que a su vez lo remitió al Juzgado de Instrucción en el que hay abiertas diligencias tras la denuncia presentada por Telf, la empresa propietaria de las 159.680 toneladas de carbón descargadas en octubre de 2020 del buque "Berge Triglav", sin que NMR le hubiera pagado el precio pactado. En febrero de 2025, cuando Telf pudo llevarse el carbón, sólo quedaban 39.698,70 toneladas. Faltaban unas 120.000.

El informe de KPMG, apunta a la supuesta colaboración activa de personal de Ebhisa para que NMR pudiera trasladar al Muelle Norte –desde el que exportaba– ese carbón sin que hubiera pasado previamente la Aduana. El del "Berge Triglav" no fue el primer cargamento para NMR que salió de Ebhisa antes de su despacho en la Aduana. También se había hecho con otro cargamento de Telf descargado días antes, del buque "Aquamarie", si bien ese caso no llegó a mayores tras haber alcanzado un acuerdo Telf y NMR sobre el cargamento de ese buque.

Según el informe, la mayor parte del carbón descargado del "Berge Triglav" se sacó de las instalaciones de Ebhisa entre el 4 y el 27 de noviembre de 2020, conclusión a la que llega no sólo por la información interna de la empresa que ha analizado y las entrevistas a empleados, sino también por las imágenes satelitales de fuentes externas en la que se constata una disminución notable del volumen de las pilas de carbón de este cargamento entre esas fechas. Entre el 9 y el 11 de noviembre de aquel año, Ebhisa descargó otro barco por cuenta de NMR, el "Zeus", colocando el carbón en una pila adyacente a las del cargamento del "Berge Triglav".

Tras el análisis de los sistemas internos de Ebhisa, KPMG apunta a que la empresa pública cargó camiones de las pilas de mineral de ambos barcos haciéndolo pasar todo como del "Zeus". El informe reseña correos internos entre mandos intermedios y el buzón genérico del Departamento de Operaciones de Ebhisa. "En el parte: Todo como del ‘Zeus’", escribió un mando a otro respecto al levante de dos pilas de carbón, una de cada barco. Según el informe, ese comentario sugiere que el Departamento de Operaciones de Ebhisa cargó camiones del "Berge Triglav" sin que se hubiera despachado la mercancía en la Aduana. La del "Zeus" sí.

Salida de camiones sin pesar

En los registros de carga de camiones de Ebhisa, en las salidas de camiones atribuidas al levante del carbón del "Zeus" entre el 11 y el 16 de noviembre, no se informaba sobre las pilas específicas en las que cargaron, a diferencia del resto de cargamentos, se apunta en el informe. También se alude a indicaciones de mandos para poner en los partes de palas el nombre del "Zeus".

KPMG también infiere que el exdirector de operaciones de Ebhisa permitió la salida de camiones de NMR sin pesar, en base a comentarios en los partes de turno citando uno en el que se decía "el cargue de NMR continuará independientemente de las toneladas levantadas según báscula. Lo suspenderá (el director de operaciones) alrededor de las 8.00".

Tras haber desestibado el "Berge Triglav" en octubre, el carbón quedó almacenado en lo que se denomina depósito temporal. El 4 de noviembre de 2020 Telf dio su autorización para que pasara a constituirse como depósito aduanero, lo que procedió a realizar la empresa consignataria que actuaba como agente en El Musel de Telf (y de NMR), pero declarando que el depositante de la mercancía era NMR, lo que permitía a esta última acceder a la misma para labores de cribado del carbón. A continuación, el exdirector de operaciones de Ebhisa suscribió un documento con NMR autorizándole a cribar ese cargamento en las instalaciones de Ebhisa. No obstante, según el informe, aunque no figura en los sistemas de Ebhisa, el carbón ya habría comenzado a salir de sus instalaciones desde que entró en depósito temporal.

El informe señala que en los archivos de Ebhisa no consta copia de los programas de operaciones de los días 13 al 16 de noviembre de 2020, justificado por informáticos de Ebhisa como una incidencia técnica, con discrepancias entre ellos sobre cuando duró la misma. En el programa de operaciones del día siguiente figura un crecimiento significativo en las pilas de carbón del "Berge Triglav", algo que KPMG atribuye a que con las labores de cribado que se efectuaron allí lo que se hizo fue crear con el carbón que quedaba pilas de menor altura pero que ocupaban la misma extensión de terreno.

El documento de la consultora concluye en su análisis sobre la salida supuestamente irregular de ese carbón de Ebhisa que mientras la terminal gestionaba la descarga y levante de los buques "Aquamarie", "Berge Triglav" y "Zeus", la exdirectora general de Ebhisa remitió varios correos electrónicos al presidente de NMR reclamándole el pago de facturas vencidas. En enero de 2021 NMR adeudaba 729.387,32 euros a Ebhisa, que nunca pagó. En aquella fecha el presidente de NMR se escudó en que tenía discrepancias con clientes del norte de África por tres barcos con carbón de Kazajistán (de donde procedía el suministrado por Telf).

El informe pasa a analizar a continuación las actuaciones de Ebhisa tras la salida del cargamento reclamado por Telf, cuando a partir de diciembre de 2020 Telf intentó recuperar la carga y hacer comprobaciones sobre la misma con requerimientos al exdirector de operaciones y a la exdirectora general de Ebhisa y también al exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Manuel del Arco.

Ebhisa no permitió a Telf llevarse la carga que almacenaba por cuenta de NMR, pero sí acabó accediendo a la petición de Telf de emitirle certificados semanales de que la totalidad del cargamento descargado del "Berge Triglav" seguía en Ebhisa, lo que el exdirector de operaciones hizo entre febrero de 2021 y enero de 2022, cuando se produjo un episodio de autocombustión del carbón que quedaba de Telf en el Puerto, que según las estimaciones de KPMG era inferior a las 50.000 toneladas. Ebhisa también continuó facturando a NMR por el almacenaje de las 159.680 toneladas descargadas del "Berge Triglav" hasta diciembre de 2022.

En marzo de 2021 la actitud del Puerto hacia NMR cambia drásticamente a raíz de que les lleguen informaciones de impagos a diferentes acreedores (NMR presentó preconcurso en mayo y concurso en noviembre de ese año). El informe de KPMG recoge un correo en el que el entonces presidente de El Musel, Laureano Lourido señala, el 12 de marzo de 2021, en base a esa situación, que el Puerto tomará "medidas drásticas". La exdirectora general de Ebhisa le dice que en sus instalaciones quedan las 159.884 toneladas del "Berge Triglav", ante lo que Lourido le responde que "de momento no tocan un gramo hasta que nos paguen".

En septiembre de 2021 la exdirectora de Ebhisa encarga a la firma Atlantic Survey una medición topográfica del cargamento del "Berge Triglav" en Ebhisa. En su informe, esta empresa concluye que hay 159.680 toneladas. KPMG apunta que tanto la exdirectora de Ebhisa como Del Arco le dijeron que Atlantic Survey está vinculada al perito de la aseguradora de Ebhisa y que fue contratada a instancias de Lourido.

Para que no estorbe

En noviembre, la directora de Ebhisa plantea a Del Arco trasladar el carbón de NMR a la explanada trasera de Ebhisa para que no estorbe. El trasiego se hace entre marzo y mayo de 2022. El número de viajes de camión empleados lleva a pensar que no está todo lo descargado. Tras una reunión en junio de 2022 en el Puerto, Ebhisa puso al mes siguiente en conocimiento de la Guardia Civil y de la Aduana la falta de mineral, según un correo de Lourido recogido en el informe. En ese correo remitido a Del Arco, a la exdirectora de Ebhisa y al asesor legal, en abril de 2023, Lourido incluyó un documento en el que se anticipa que Telf, tras una medición del carbón que iba a hacer, demandaría civilmente a Ebhisa al entender que es de donde podría cobrar, planteando la estrategia de defensa. "Mantra: Ebhi no es responsable ante terceros, sólo ante NMR que fue quien la contrató para la descarga e hizo el despacho de aduana. NMR nos dejó deuda por la descarga y almacenamiento, que no depósito", a lo que el asesor legal añade en su respuesta "Ebhi no tiene que verificar la titularidad de los graneles que descarga, se limita a prestar servicios al cliente", escribió.

Unos días antes Telf ya había presentado una denuncia penal contra NMR, Ebhisa y la estibadora que fue su agente en El Musel. La demanda civil llegó en junio, por 52,79 millones de euros.

El informe de KPMG también señala que no consta en las actas del Consejo de Ebhisa que se hubiera tratado el asunto de Telf antes de mayo de 2024, después de que Telf hubiera enviado cartas a los accionistas y el comité de empresa de Ebhisa. En junio Lourido dio explicaciones en el Consejo del Puerto y volvió a tratar el asunto en un consejo monográfico de Ebhisa, señalando Lourido en su exposición que en reuniones anteriores se había ido dando ya información.