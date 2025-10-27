Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Distinciones para los veteranos de El Muselín

Distinciones para los veteranos de El Muselín.

Distinciones para los veteranos de El Muselín. / Lne

C. T.

En el restaurante Les Cabañes se celebró ayer domingo la tradicional comida de los vecinos de El Muselín para rendir homenaje a dos de sus mayores, Belén García y Domingo Molina.

Al acto acudieron los concejales del gobierno local la forista Montserrat López Moro y el popular Guzmán Pendás, también el socialista Jacabolo López así como José Ramón Fiaño, presidente de Caja Gijón La Rural.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
  2. El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
  3. Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
  4. Evolución del pavoroso incendio en Gijón: los vecinos desalojados regresan a sus hogares, mientras el fuego se mantiene “activo pero controlado”
  5. Fallece Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, gran aficionada a los toros y muy vinculada a Gijón y Grado
  6. La Iglesia ortodoxa rumana adquiere una parcela en esta parroquia de Gijón para construir un templo
  7. Este es el estado actual de una mítica (e inmensa) discoteca cerrada de Gijón: 'Menudas fiestas nos pegamos aquí, gente
  8. Fallece un varón tras precipitarse a un patio interior en pleno centro de Gijón

Distinciones para los veteranos de El Muselín

Distinciones para los veteranos de El Muselín

Nuevos datos de la investigación del carbón desaparecido: la terminal del Puerto de Gijón emitió certificados a Telf tras la salida del mineral

Nuevos datos de la investigación del carbón desaparecido: la terminal del Puerto de Gijón emitió certificados a Telf tras la salida del mineral

Mirar para otro lado

Las claves de la investigación por el carbón desaparecido en el Puerto de Gijón: Ebhisa cargó el mineral haciéndolo pasar por el de otro barco

Las claves de la investigación por el carbón desaparecido en el Puerto de Gijón: Ebhisa cargó el mineral haciéndolo pasar por el de otro barco

Los vecinos de Portuarios entregan sus honores

Los vecinos de Portuarios entregan sus honores

El Puerto de Gijón contrata una consultoría para descarbonizarse "lejos de las presiones de los lobbies empresariales"

El Puerto de Gijón contrata una consultoría para descarbonizarse "lejos de las presiones de los lobbies empresariales"

Ebhisa regulariza el IVA de facturas que emitió por el carbón desaparecido en el Puerto de Gijón

Ebhisa regulariza el IVA de facturas que emitió por el carbón desaparecido en el Puerto de Gijón

La reivindicación de estos comerciantes de La Calzada que quieren brillo hasta el final esta Navidad: "Esta zona siempre está muy apagada"

La reivindicación de estos comerciantes de La Calzada que quieren brillo hasta el final esta Navidad: "Esta zona siempre está muy apagada"
Tracking Pixel Contents