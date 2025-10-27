Distinciones para los veteranos de El Muselín.

En el restaurante Les Cabañes se celebró ayer domingo la tradicional comida de los vecinos de El Muselín para rendir homenaje a dos de sus mayores, Belén García y Domingo Molina.

Al acto acudieron los concejales del gobierno local la forista Montserrat López Moro y el popular Guzmán Pendás, también el socialista Jacabolo López así como José Ramón Fiaño, presidente de Caja Gijón La Rural.