Nuevos datos de la investigación del carbón desaparecido: la terminal de El Musel emitió certificados a Telf tras la salida del mineral

Telf, la propietaria de las 120.000 toneladas de carbón desaparecidas en noviembre de 2020 en El Musel, insistió machaconamente para que la estibadora pública Ebhisa le permitiese llevarse el cargamento o al menos acceder para comprobarlo. No lo consiguió, dado que el buque, el "Berge Triglav" había sido descargado por cuenta de NMR, que figuraba como depositario de la carga. Ebhisa sí accedió a enviar certificados semanales de que el cargamento permanecía en sus instalaciones, a la consignataria que actuó como agente de Telf en Gijón. A eso se acogió Telf en 2023 para reclamar la entrega de las 159.984 toneladas que se habían descargado unos años antes, cuando ya se sabía que la mayor parte del mineral no estaba en el Musel. Esos datos se recogen en el informe forense encargado por los nuevos gestores del Puerto a KPMG. Un informe en el que la consultora apunta que el carbón salió de Ebhisa en noviembre de 2020 sin que NMR lo declarara en la Aduana y haciéndolo pasar por mineral descargado de otro buque, el "Zeus", con conocimiento del Departamento de Operaciones de la empresa pública, tal como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA.

Telf, a quien NMR no le pagó el precio acordado por aquel cargamento, recurrió desde diciembre de 2020 a Ebhisa y a la dirección del Puerto para asegurarse de recuperar la mercancía. En un primer momento, Telf pudo enviar a inspeccionar la mercancía a la empresa de certificación SGS, bajo la supervisión de NMR. No volvió a tener oportunidad hasta que se lo autorizó un juez, en 2023.

El informe de KPMG apunta respecto a aquella primera visita de SGS que el exdirector de operaciones de Ebhisa informó a Telf y SGS de que el cargamento había sido movido a la trasera de Ebhisa (donde entonces operaba NMR) por cuestiones meteorológicas en diciembre de 2020 y devuelto en enero de 2021. Según KPMG, en los programas de operaciones de Ebhisa sólo constan operaciones de reapile y extensión del carbón en su ubicación original, pero no un traslado fuera de la terminal.

La compañía con sede en Suiza fue especialmente insistente después de que el 20 de enero de 2021 se despachara en Murcia la aduana del cargamento del "Berge Triglav", lo que se hizo con conocimiento de la exdirectora de Ebhisa, como figura en el informe de KPMG. Llegó a ordenar que se reiteraran comunicaciones, lo que llevó incluso a que un empleado de la consignataria que era su agente se disculpara con el director de operaciones de Ebhisa: "te pasé este email, simplemente porque me lo vuelven a pedir los rusos que te pasase a fecha de hoy. En fin", le escribió en febrero.

Medición por orden judicial

Los certificados de que permanecía la mercancía y el que se facturara por su almacenaje a NMR hasta diciembre de 2022 fueron los argumentos de Telf en diciembre de 2023 para seguir exigiendo al juzgado de lo mercantil de Madrid en el que recayó la quiebra de NMR, que Ebhisa le entregara las 159.984 toneladas, cuando ya se sabía que la mayor parte del cargamento faltaba tras la medición que unos meses antes pudo encargar Telf a SGS por orden de un juzgado civil de Gijón.

Telf también había ido por la vía penal y el 27 de mayo de 2024 un juzgado de Pozuelo de Alarcón imputó a Ebhisa, al exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Manuel del Arco; a la exgerente de Ebhisa y al exdirector de operaciones por un supuesto delito de estafa, recoge el informe. Del Arco y la exdirectora de Ebhisa iniciaron una investigación para conocer el paradero del carbón de la que KPMG señala que tuvieron al tanto de sus avances al presidente de El Musel, Laureano Lourido. En un comentario que les hizo este último, señaló sobre los correos en los que el agente de Telf en Gijón pedía a Ebhisa que certificara que todo el carbón seguía en sus instalaciones: "qué fácil hubiese sido responder a esos correos diciendo que el carbón se encontraba, pero ‘ignorando peso y contenido’", señalando que el agente de Telf era quien tenía la "obligación de informar sobre el carbón".

Aquella investigación sobre lo que ocurrió con el carbón se plasmó en dos informes firmados por José Manuel del Arco el 30 de octubre de 2024 y el 9 de enero de 2025 para remitirlos al juzgado de instrucción de Madrid que entonces llevaba el caso (se ha inhibido a favor de uno de Gijón). KPMG recoge en su informe que la conclusión a la que se llegó en esos documentos rubricados por Del Arco es que la mayor parte del carbón salió de las instalaciones de Ebhisa en noviembre de 2020 para reembarcarlo en uno de los últimos cuatro buques cargados por NMR en el Muelle Norte.

En su informe forense, la consultora apunta que los informes firmados por Del Arco "no se detienen a analizar la gestión del cargamento efectuada por Ebhi". También reseña los cuatro trabajadores de la Autoridad Portuaria de Gijón, con distinto rango en el organigrama, y los tres de Ebhisa que facilitaron la información para aquellos informes. El informe también refleja que en su afán por conseguir resarcirse, Telf llegó a pedir la intervención de Puertos del Estado en abril de 2023.

Telf pasó a tener una postura más dura después de que los tribunales españoles convalidaran el laudo arbitral que le había dado la razón en su disputa, en la Corte de Arbitraje de Londres, con NMR. Una convalidación que tuvo lugar en junio de 2022. La empresa suiza advirtió con emprender acciones civiles y penales si no le entregaban el mineral.

El 10 de abril de 2023 interpuso la denuncia penal por supuesta apropiación indebida en un juzgado gijonés. No fue hasta diciembre de 2023 cuando el juzgado mercantil de Madrid ordenó que le devolvieran todo el mineral, recurriéndolo entonces Ebhisa en base a las escuchas de la Guardia Civil en la investigación contra NMR que se sigue en un juzgado madrileño, de las que supuestamente se deducía una trama por parte de NMR para hacer desaparecer una parte del cargamento del "Berge Triglav", lo que también se reseña en el informe de KPMG.

Fuentes próximas al exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón y a la exdirectora de Ebhisa afirmaron ayer que lo que se produjo con el cargamento del "Berge Triglav" fue "un engaño urdido desde fuera para llevarse un carbón de un barco rápidamente a través de otro en otro muelle", engaño que consideran que no sólo se hizo a Telf, sino también a Ebhisa..

Las mismas fuentes sostienen que el Consejo de Administración de Ebhisa –al que por entonces pertenecía José Manuel del Arco y al que asistía la exdirectora de Ebhisa aunque no era consejera– recibió información por primera vez del conflicto con Telf, su agente y NMR "en mayo de 2023", en lugar de al año siguiente después de que Telf hubiera mandado cartas a los accionistas de Ebhisa y a su comité de empresa, que es lo que apunta el informe de KPMG, en el que se señala que no hay constancia de que se tratara el asunto en las actas de los consejos de Ebhisa entre 2021 y 2023.

En el consejo de Ebhisa de aquella fecha de 2023 había "representantes del Principado", añaden estas fuentes. Además, también indican que un juzgado gijonés rechazó en su día la petición de Telf de adoptar medidas cautelares sobre el carbón y que no fue hasta 2022 cuando la compañía suiza logró que se le reconociese la propiedad del carbón y consiguiera que el cargamento que reclamaba se sacara de la masa del concurso de acreedores de NMR. En cuanto al levante del carbón en noviembre de 2020, recalcan que el mismo se lo llevó en carbones NMR.