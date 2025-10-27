El Principado aspira a recuperar los millones del vial de Jove para Gijón: "todos los proyectos avanzan"

"Parece que se nos invita de manera recurrente, casi sin consultar agenda. Yo haré lo posible por estar, porque si no la noticia será que no estoy, y de paso para explicar unas cuantas cosas". Lo decía este lunes Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, ante la anunciada nueva reunión de la mesa de trabajo del vial de Jove, convocada por el gobierno local, que se celebrará mañana martes a las 18.30 horas en el Consistorio y con el objetivo de despejar dudas sobre el pendiente proyecto de accesos al Puerto y la ansiada retirada del tráfico pesado por Príncipe de Asturias. "Querría salir de este debate en el que parece que la responsabilidad de que esto no se solucione siempre es de otro. Si la responsabilidad es del Gobierno de Asturias, también lo es del Ayuntamiento de Gijón: somos las dos administraciones que no tenemos la competencia, pero tenemos que proponer la solución", aseguró. "Un tema tan importante para la ciudad no admite más poesía", señaló por su parte el forista Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local. "Es la enésima tomadura de pelo de los socialistas a Gijón", criticó Ángela Pumariega, Vicealcaldesa.

Calvo aseguró esta tarde que "desde hace más de un mes" el Ayuntamiento conoce "la posición" del Principado que detallará mañana martes y que figura en la revisión de objetivos de la Alianza por las Infraestructuras. Aseguró que todos los proyectos pendientes "avanzan", cada uno a su manera: la alternativa del fallido vial de Jove con un trazado por Aboño está en fase de estudio de viabilidad por parte del Ministerio y el desdoblamiento de Lloreda-Veriña sigue con su tramitación ambiental.

A su juicio esta segunda actuación podría ser "inmediata", y también podría serlo el proyecto de humanización de Príncipe de Asturias, para el que se aprovechará el diseño que ya había heco Ineco para el Ministerio en el marco de la alternativa del vial de Jove en superficie que la ciudad rechazo.

"Meses hablando con el Ayuntamiento"

El consejero, de hecho, asegura que los técnicos ministeriales llevan "meses hablando con el Ayuntamiento" para la adecuación de esta avenida. También señaló que, aunque desde el Ministerio se dijo en su día que los millones del vial de Jove no se quedarían en la ciudad, esa decisión no es irreversible y forma parte de "una negociación política" en curso. Agradeció Calvo, por último, la "implicación" de la Autoridad Portuaria en estos últimos meses.

Martínez Salvador, por su parte, señaló que el Ayuntamiento "prometió a los vecinos una participación activa" con citas como la de mañana y urge "proyecto y plazos" pendientes. "Bajo nuestra opinión, tanto Principado como Autoridad Portuaria deberían traer respuestas concretas y evitar esconderse en estudios y trámites", aseguró. "Es inaceptable que, dos años después de que el Gobierno central descartase el proyecto del vial de Jove, nuestra ciudad siga sin una alternativa real y sin las inversiones que se habían comprometido como compensación", reprochó Pumariega.

Alejandro Calvo, a la izquierda, y Monchu García, en la Casa del Pueblo de Gijón, esta tarde. / Lne

Monchu García: "El vial de Jove es una falacia, el tráfico está en La Calzada"

"El vial de Jove es una falacia, no existe. En Jove no hay ningún problema de tráfico; el tráfico está en La Calzada y lo que hay que hacer es sacar los camiones de ahí". Así resumió la postura de los socialistas gijoneses Monchu García, su secretario general, que considera que impulsar la alternativa de acceso al Puerto por Aboño es "escuchar a los vecinos", por éstos "ya hace 30 años decían que, por Jove, no".

El consejero Alejandro Calvo visitó esta tarde a la agrupación gijonesa para dar cuenta de la reunión de la Alianza por las Infraestructuras –con el debatido peaje del Huerna– y para abordar cuestiones locales como la Zona de Bajas Emisiones en Gijón –el Principado es muy crítico con que no esté en marcha– y el debatido plan de accesos al Puerto que, tras el fallido vial de Jove, se retomará por Aboño. "Siempre hemos tenido la misma postura", aseguró García.