El PSOE denuncia el mal estado en que vuelve a estar este aparcamiento de La Calzada

El concejal socialista José Ramón Tuero llevará a comisión la exigencia al equipo de gobierno de la "reparación inmediata" del aparcamiento multimodal de La Calzada al volver a presentar, explica el socialista, un firme levantado por problemas con el drenaje y las mallas de goma. “Es la cuarta vez en tres años que hay que intervenir porque no son capaces de ejecutar una obra en condiciones. En mayo de 2024, cuando el gobierno local reinauguró el aparcamiento, afirmó que los problemas quedarían resueltos definitivamente y lo cierto es que lo único que hicieron fue disimularlos con parches durante una temporada; la realidad es que los problemas, como vemos, siguen estando ahí, sentenció Tuero. Su iniciativa para la la próxima Comisión de Obras Públicas es que "que se acometa una reparación definitiva para garantizar la seguridad y el uso adecuado del espacio".

El aparcamiento multimodal, que está en la avenida de José Manuel Palacio a la altura del apeadero de tren de La Calzada, es una de las obras que se incluyeron dentro del proyecto de zona de bajas emisiones y acciones de movilidad sostenible con el que Gijón consiguió fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Boprisa se hizo cargo del proyecto para adecuar de nuevo el aparcamiento por la cantidad de 251.026 euros (impuestos incluidos). Se crearon 46 plazas de aparcamiento, espacio reservado para que aparcaran cinco taxis, así como lugar para que se asentaran ocho coches eléctricos de alquiler. A todo ello hay que sumarle un punto con 24 bicicletas.

Obras en Schultz, ejemplo de "chapuza"

Por otro lado, y en el marco de la misma comisión,el concejal socialista presentará otra iniciativa instando al gobierno a realizar en una sola fase las obras de mejora de la accesibilidad de la avenida Schultz con el fin de evitar más molestias. “No tiene sentido dividir los trabajos por fases. Las vecinas y vecinos tienen que padecer las consecuencias y ya han manifestado su malestar, sin ir más lejos, a través de las numerosas quejas registradas formalmente en el Ayuntamiento, bien a través de la web o de forma presencial”, señaló. La obra de Schultz se ha convertido, dicen desde el PSOE gijonés, en un ejemplo de chapuza y descontrol y en un problema de seguridad para usuarios con señales continuas de advertencia en las aceras, rampas de madera provisionales, incumplimientos continuos en materia de accesibilidad...

“El concejal Gil Villoria tiene que cambiar su método de trabajo porque con el actual está creando auténticas gincanas por la ciudad. Hasta que no finalicen los trabajos en una acera no deberían empezar por la otra porque es la fórmula para no dejar inutilizables las dos aceras a la vez; si ya acabó las aceras y el bordillo queda alto hasta el asfaltado, tendrá que asfaltar sobre la marcha, no esperar semanas para ello”, concluyó el edil del PSOE.