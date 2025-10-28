"¿Y ahora qué?" La pregunta tras el fin del vial de Jove a la que los vecinos de La Calzada buscan respuesta

"¿Y ahora qué?". Para intentar dar respuesta a esta pregunta, y al cumplirse un año desde que se decidiera dar carpetazo al proyecto del vial de Jove –tanto en la versión soterrada como en superficie–, la asociación de vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada, ha organizado una charla que tendrá lugar este jueves, día 29, a las 19,30 horas en el local que la entidad tiene en el número 8 de la calle de María Zambrano. Una reunión que, además de permitir escuchar a los ponentes, servirá para que la directiva que lidera Carlos Arias pueda informar a los vecinos que asistan de lo hablado en la sesión monográfica del Consejo Social convocada para esta tarde en el Ayuntamiento.

El movimiento vecinal de La Calzada decidió abrir un proceso de reflexión previo a la toma de decisiones sobre posibles movilizaciones en base a la falta de avances en la búsqueda de una alternativa al vial de Jove que elimine el paso de camiones por Cuatro Caminos y la avenidaPríncipe de Asturias.

Lo que dice la Alianza por las Infraestructuras

La charla contará con la participación de Juan Manuel Moreno Cubino, Juan Ramón Rubianes y Antonio Suárez. Moreno Cubino participó activamente en las primeras movilizaciones en defensa de una alternativa soterrada al tráfico pesado por La Calzada desarrolladas en los años noventa del siglo pasado y es un gran conocedor de la historia del vial. Rubianes también estuvo vinculado a esas movilizaciones de hace más de tres décadas, además de haber sido presidente de la asociación vecinal de La Calzada. "Ellos nos ayudarán a entender el origen problema, cómo y porqué quedó bloqueado y quizás a vislumbrar alguna solución", se explica desde la organización del evento. Antonio Suárez, por su parte, es presidente de Transportes Setrali. Su participación en el debate tiene como objetivo conocer la opinión y las necesidades de los transportistas.

Cartel anunciador de la charla. / Lne

En el nuevo documento de la denominada Alianza por las Infraestructuras de Asturias, y respecto al puerto de El Musel, se reclama una alternativa de acceso en la zona oeste de Gijón a partir de un trabajo en dos planos. Por un lado, instando al Ministerio de Transportes a estudiar un nuevo proyecto de acceso soterrado y, en paralelo, a que acelere el proyecto de desdoblamiento de la GJ-10 entre Lloreda-Veriña, prolongando esta mejora hasta El Empalme y el vial de acceso por el parque de minerales de Aboño. Sin esperar a ejecutar esa alternativa de paso a los camiones se proponen obras para acondicionar como bulevar urbano toda la avenida Príncipe de Asturias, desde El Musel a Pumarín.