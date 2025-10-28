Fuego real y hasta cien disparos por segundo: así es el nuevo sistema de entrenamiento de la Policía Nacional en Gijón

Novedad en la comisaría de Gijón de la Policía Nacional. Los agentes ya han inaugurado una de las veinte galerías de tiro virtuales que se están implantando en las distintas dependencias del cuerpo en todo el país. Este sistema de entrenamiento de última generación está diseñado para recrear situaciones reales de intervención policial y mejorar la preparación de los agentes en el manejo de armas y la toma de decisiones en contextos críticos, tal y como explican desde la Policía Nacional.

La nueva instalación permite que los agentes realicen ejercicios de fuego real y simulaciones a través de un sistema láser que se integra en las galerías de tiro que ya utilizaban.

La galería virtual cuenta con una consola de control, sensores de detección de disparo, equipo inalámbrico, audio, proyector de vídeo y pantalla de gran formato, además de réplicas de la pistola reglamentaria HK USP Compact con sistema láser y dispositivos específicos para entrenamientos de tiro nocturno.

Con ello, el sistema es capaz de detectar hasta 100 disparos por segundo, con una precisión inferior a diez milímetros en el modo de fuego real. Asimismo, da la posibilidad de configurar ejercicios personalizados, con blancos en movimiento, efectos de sonido y vídeo para modificar las condiciones de tiro, y escenarios dinámicos adaptados a las necesidades de cada unidad policial.

Entrenar con "gran realismo"

De esa forma, la Policía Nacional resalta que "los agentes pueden entrenar en situaciones que reproducen con gran realismo intervenciones operativas habituales, desde controles de seguridad hasta actuaciones en entornos urbanos o incidentes críticos".

Más allá de la comisaría de Gijón, la Jefatura Superior de Asturias también cuenta con esta tecnología, lo que facilita la capacidad formativa y operativa de los agentes en la región. A finales de 2025 serán 20 las nuevas galerías virtuales instaladas en España, por lo que la Policía Nacional alcanzará un total de 49 galerías de este tipo.