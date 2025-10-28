Ebhisa rechaza las alegaciones de los expedientados por el caso del carbón

El Consejo de Administración de Ebhisa desestimó ayer las alegaciones presentadas por dos exdirectivos de la empresa contra los pliegos de cargos de los expedientes que les han abierto para el despido disciplinario de ambos por la gestión del cargamento de 160.000 toneladas de carbón de Telf descargado en octubre de 2020 y la salida irregular de Ebhisa de 120.000 de ellas. La reunión del Consejo se convocó específicamente para analizar las alegaciones de los exdirectivos, que retornaron a sus puestos en Ebhisa tras cesar en sus cargos de responsabilidad. La compañía controlada por la Autoridad Portuaria de Gijón ha convocado para el próximo jueves al Comité de Empresa para trasladarse su decisión definitiva.

Ebhisa, como publicó LA NUEVA ESPAÑA, abrió expedientes disciplinarios de despido al exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón y exconsejero delegado de Ebhisa, José Manuel del Arco y a la exdirectora gerente de la terminal de minerales. Lo hizo tras encargar un informe forense a KPMG, en el que se apunta que la mayor parte del cargamento se lo llevó NMR sin despacharlo en la aduana, haciéndolo pasar por carbón de otro buque con la colaboración activa de personal de Ebhisa, pese a lo que Ebhisa emitió durante años certificados a la propietaria del carbón, Telf, de que toda la carga seguía en sus instalaciones y facturó por su almacenamiento a NMR.

NMR no llegó a pagar aquel cargamento a Telf, por lo que esta compañía intentó recuperar la carga desde diciembre de 2020. Un jugado gijonés rechazó la petición de Telf de embargar el cargamento y esta compañía tuvo que reclamarlo en la Corte de Arbitraje de Londres. El laudo arbitral se convalidó en los tribunales españoles en junio de 2022 y luego tuvo que gestionar hacer más gestiones ante el juzgado mercantil en el que recayó la quiebra de NMR. En julio de 2022 la dirección de Ebhisa informó a la Guardia Civil y a Aduanas de la desaparición del carbón, tras haber tenido que trasladarlo a una zona en la que no estorbara.

En los expedientes disciplinarios contra ambos exdirectivos se hace hincapié en otros factores. Los mismos se abrieron en base a un informe elaborado por la Abogacía del Estado con su visión de las consecuencias jurídicas del de KPMG.

El Abogado del Estado considera que "consta meteorológicamente acreditado y justificado en el documento de KPMG" la salida irregular de la mayor parte del cargamento en noviembre de 2020; que en diciembre de 2020 cuando Telf reclamó la propiedad del cargamento, "la dirección de Ebhi facilitó explicaciones que no se ajustaban a la realidad, tratando de ocultar que el cargamento había salido de las instalaciones de la empresa" e impidiendo su verificación.

Argumentos que "no se ajustaban a la realidad"

Según el Abogado del Estado que rubrica el informe, "esta falta de explicaciones por parte de quienes ostentaban la condición de directivos en ese momento, y son ahora empleados o ex empleados de Ebhi, sobre lo ocurrido, persistió durante todo este tiempo y ha continuado hasta la fecha, lo que, en opinión de esta Abogacía del Estado, está comprometiendo los intereses de Ebhi en su defensa jurídica, en el seno de los diferentes procedimientos judiciales en curso", en referencia a la reclamación por vía civil de Telf de una indemnización de 52,79 millones de euros y a la denuncia penal que interpuso Telf contra NMR, Ebhisa, la consignataria que actuó como agente de Telf en El Musel y varios exdirectivos y cargos de estas empresas.

La regularización del IVA por las facturas emitidas a NMR fue instada por Abogacía

Además de la incoación de los expedientes de despido disciplinario, el informe del Abogado del Estado también instó a trasladar a la Fiscalía el informe de KPMG y a encargar las medidas contables para regularizar la situación fiscal (el IVA) de Ebhisa. La terminal de minerales había estado emitiendo facturas a NMR hasta diciembre de 2022 por el almacenamiento de la totalidad del carbón del "Berge Triglav" cuando la mayor parte ya no estaba desde noviembre de 2020.

El informe del Abogado del Estado apunta que "la controversia relativa al cargamento del ‘Berge Triglav’ fue ocultada por ciertos miembros de la Dirección de Ebhi al resto de la organización" citando expresamente a quienes entonces eran presidente de Ebhisa, su consejero delegado, la directora gerente, el director de operaciones y el asesor jurídico y secretario del Consejo de Administración. A continuación, el Abogado del Estado señala que "debe ponerse de relieve, que el Presidente de Ebhi lo era a su vez de la Autoridad Portuaria de Gijón y que el Consejero Delegado de Ebhi era Director de la misma", en referencia a Laureano Lourido y José Manuel del Arco. El Abogado del Estado opina, respecto a los aludidos que son trabajadores de Ebhisa que sus conductas "podrían haber supuesto una vulneración de los deberes de confianza y responsabilidad".

En el informe del Abogado del Estado se apunta que "a pesar de la importancia de la reclamación de Telf, no consta que el Consejo de Administración de Ebhi tratase el asunto hasta 2024", después de que los accionistas y el Comité de Empresa recibieran cartas de Telf.

La magistrada del juzgado de instrucción número 1 de Gijón ya ha recibido los informes de KPMG y el Abogado del Estado, que Ebhisa envió a la Fiscalía. La magistrada ha rechazado el archivo de la investigación solicitado por las defensas de NMR, Ebhisa y la consignataria agente de Telf.

En cuando a la demanda civil, el juicio que estaba previsto que se hubiera celebrado este mes, se aplazó por 60 días. Los nuevos responsables de la Autoridad Portuaria y Telf están negociando un acuerdo extrajudicial y también se está evaluando la situación tras el informe de KPMG.