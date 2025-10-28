Las obras en Lloreda-Veriña y Príncipe de Asturias, ya revisadas, pueden licitarse en 2026 "si el Ministerio quiere"

Lo tuvo difícil esta tarde el consejero Alejandro Calvo en la mesa de trabajo del vial de Jove convocado por el gobierno local. El responsable de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias venía con la intención de hacer tres anuncios y confirmar una aclaración. Los anuncios son que el desdoblamiento de Lloreda-Veriña tiene "completada la documentación" de su trámite ambiental, último paso para avalar el proyecto; que la humanización de Príncipe de Asturias usará el proyecto ya realizado por Ineco y que, como cuenta ahora con el visto bueno del Puerto, también puede licitarse; y que la puesta en marcha de un estudio de viabilidad para que la alternativa del fallido vial de Jove sea por Aboño implica "de facto" y a su juicio que el Ministerio de Transportes acepta esta vía. Y la aclaración: que nada de esto es competencia regional ni municipal, sino estatal. Solo cabe esperar que el Ministerio decida licitar la obra del desdoblamiento y la de Príncipe de Asturias, previsiblemente y "si quiere", el año que viene y usando los 300 millones del anulado vial de Jove. "No nos creemos nada", le respondieron, sin embargo, los vecinos. Pareció entenderle un poco mejor la alcaldesa Carmen Moriyón, que aseveró: "Si el Ministerio no viene a Gijón, habrá que ir al Ministerio".

La Regidora, encargada de cerrar un debate de más de dos horas, confirmó que a finales del mes pasado llegó al Ayuntamiento "un papel" del Ministerio para informar –y aquí cogió ella una copia para leerlo textualmente– de la puesta en marcha "de un estudio de viabilidad de un posible acceso alternativo" al Puerto a través de Aboño. Y eso a la forista, por la elección de las palabras empleadas, no le suena tan bien como a Calvo; no le parece muy firme. "Creo que hay que ver cuál es el grado de entusiasmo del Ministerio. Ya no digo plazos y financiación, sino entusiasmo", señaló. Se mostró, de hecho, un tanto molesta. Dijo: "Vamos a escalar. Creo que tengo que hacerlo como Alcaldesa. Hasta ahora he aceptado la interlocución con el secretario de Estado (de Transportes, José Antonio Santano), pero ahora me voy a dirigir al ministro (Óscar Puente): si ya estuvo en el Ayuntamiento de Santander, no sé por qué aquí no".

Dos horas de debate

Más allá de insistir en que las competencias de estos accesos al Puerto trascienden a Ayuntamiento y Principado, la Alcaldesa sí quiso avalar una explicación que Calvo repitió varias veces pero que no parecía calar entre los oyentes: que el Principado, cuando la ciudad rechazó el vial de Jove en superficie hace ahora un año, lo que hizo fue ofrecerse a generar un consenso para impulsar una alternativa por Aboño, pero que esa solución la tiene que hacer y pagar el Gobierno de España, que es del mismo signo político (PSOE) que el Principado, pero no la misma administración. "Cuando nos dieron la noticia del desistimiento (del vial de Jove) en Madrid, yo sí soy consciente de la beligerancia con la que le hablaste al Secretario de Estado. Los aquí presentes no lo vieron, pero yo sí", le dijo directamente al consejero, que pareció agradecer el gesto.

Las asociaciones vecinales, entidades, sindicatos y grupos políticos municipales de la oposición, sin embargo, no se mostraron en absoluto conformes. Los ediles Javier Suárez Llana (Izquierda Unida) y Olaya Suárez (Podemos) lanzaron quizás la crítica más lógica: que por estas fechas el año pasado el propio consejero aseguró que podría dar más detalles de las alternativas al vial de Jove a finales de ese año, y que esa comunicación, dijeron, no se produjo. Explicaron ambos que "no tener información documental" no era de recibo a estas alturas. Sara Álvarez Rouco (Vox) acusó a Calvo de "no ser transparente". Suavizó el tono la portavoz del grupo socialista, Carmen Eva Pérez, que pidió "no ahondar en el pesimismo".

Limitar "ya" el paso de camiones por La Calzada

Calvo, por otra parte, trató de sugerir activar la Zona de Bajas Emisiones en La Calzada y usarla "para reducir desde ya el tráfico pesado en Príncipe de Asturias". Dijo que podría hacerse "como ya se hace ahora ante episodios contaminantes". Aquí le matizaron Olaya Suárez, que aseguró que, aunque esa medida se contempla en el plan de calidad de aire, no suele aplicarse; y también el concejal forista Pelayo Barcia, que consideró "complejo" hablar de humanizar y reducir el tráfico en la avenida sin un vial alternativo. Calvo insistió en que "puede hacerse" porque el Puerto "ya ha repasado" el proyecto de humanización y ha dicho que no necesita esperar por el vial de Aboño.

El resto del debate, por lo demás, fue el ya habitual reguero de lamentaciones, especialmente por parte de los representantes vecinales de la zona oeste (estaban de La Calzada, Veriña, Pescadores, El Muselín y Jove) y de las federaciones de la zona urbana (FAV) y de la rural ("Les Caseríes). Reprocharon que "se den vueltas con estudios y proyectos" –palabras de Maite Martín, delegada de la FAV– sin que las obras acaben de llegar.

Como el consejero quiso ir respondiendo a cada integrante, surgieron algunos amagos de careo. Uno con José Luis García Nicieza (Veriña), que consideró que desviar más tráfico por Aboño sin más viales "no es bueno" para la parroquia –"otra opción es cerrar el Puerto", le dijo irónicamente el consejero– y otro con el propio Barcia, a quien le propuso, a través de la ZBE, impedir que "camiones sin etiqueta ambiental" puedan discurrir por Príncipe de Asturias. Luego el edil Gilberto Villoria aseguró que "el proyecto de humanización llegó al Ayuntamiento en el mandato anterior" –por las quejas sobre la transparencia– y Jesús Martínez Salvador aclaró que la EMA participó en la revisión del plan para la avenida, "pero sin conocer los detalles". "El resumen es que todo depende del Gobierno de España y que aquí no están ni el Ministerio ni el Puerto", resumió, por su parte, la popular Ángela Pumariega, vicealcaldesa.