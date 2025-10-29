Cambio en la investigación por el carbón desaparecido en El Musel: la causa se divide en dos juzgados

La investigación penal por la supuesta apropiación indebida de unas 120.000 toneladas de carbón en El Musel, tras la denuncia presentada por la empresa Telf al no haberle pagado el mineral NMR, se ha dividido. Este cambio llega después de que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón haya aceptado parcialmente un recurso de las defensas. La jueza ha devuelto al juzgado de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en el que durante un tiempo se investigaron estos hechos, diligencias que allí se practicaron. La resolución no es firme.

Telf había presentado en 2023 una denuncia en Gijón contra NMR, Ebhisa y la consignataria que actuó como su agente en El Musel por la supuesta apropiación indebida. El juzgado lo archivó, aunque posteriormente la Audiencia Provincial ordenó reabrir la causa. Entre medias, Telf se personó en la investigación principal que se estaba siguiendo en un juzgado de Pozuelo de Alarcón por supuesta estafa y otros delitos contra NMR.

Prórroga

Aquella instrucción en Madrid expiró al no prorrogarse a tiempo. La magistrada madrileña optó por abrir unas nuevas diligencias por la desaparición del carbón que se descargó en Ebhisa. Luego, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó a la jueza de Pozuelo que se inhibiera a favor de un juzgado gijonés, al ser en Gijón donde debía de investigarse el asunto que ocurrió aquí.

De ese modo, el caso volvió al juzgado en el que inicialmente se había puesto la denuncia. La magistrada ha rechazado la petición de varias defensas de archivar las actuaciones porque sostenían que había expirado el plazo para investigar estos hechos en el juzgado.

Sí asumió no aceptar diligencias que se habían practicado en Pozuelo. Entre esas diligencias se incluían las escuchas telefónicas interceptadas por la Guardia Civil a cargos de NMR con uno de sus abogados relativo al carbón de Telf. También se tomó declaración en Madrid a los investigados, incluidos exdirectivos de Ebhisa y de la consignataria agente de Telf en Gijón. La jueza madrileña también fue la que ordenó el pesaje del carbón que quedaba en El Musel el pasado febrero, 39.698,70 toneladas. La instrucción seguirá adelante en Gijón, entre otros indicios con el informe elaborado por KPMG sobre la salida irregular del mineral.