Avanzan los trabajos de demolición de la nave de Flex en La Calzada
La demolición de la nave de Flex presenta ya avances notables con gran parte de una de sus alas ya reducida a escombros. La alcaldesa, Carmen Moriyón, se hizo eco de este avance en sus redes sociales –adjuntando imágenes como la que se muestra sobre estas líneas– y aseguró que "los trabajos avanzan a buen ritmo". "Nos comprometimos con los vecinos del barrio de La Calzada a solucionar un problema que llevaba años pendiente", señaló la Regidora. Por su parte, los vecinos reclaman que el espacio se destine a aparcamiento.
