La Calzada reactiva su campaña de protestas por los accesos al Puerto con una movilización "progresiva y continuada"

Los vecinos de La Calzada inician la semana que viene movilizaciones ante la a su juicio ausencia de avances respecto a la alternativa de los accesos al Puerto y la ansiada retirada del tráfico pesado por Príncipe de Asturias. La campaña será "progresiva" y continuada en el tiempo y por ahora empezará con una primera concentración el próximo miércoles, a las 18.30 horas, en Cuatro Caminos. Este jueves, como preámbulo, la sede vecinal acogió una charla informativa para dar cuenta sobre los asuntos tratados en la mesa de trabajo del vial de Jove en el Ayuntamiento esta semana y para abordar un primer debate, titulado "¿Y ahora qué?", y con tres ponentes: Antonio Suárez Otero, de Transportes Setrali , y los veteranos activistas vecinales Juan Ramón Rubianes y Juan Manuel Moreno Cubino. "Igual hay que volver a las acampadas", señaló este último.

Suárez Otero venía a La Calzada con la intención de dar a conocer su "experiencia" y la de sus compañeros que acuden al Puerto como transportistas. "La infraestructura que tenemos ahora es malo para unos y para otros. Los vecinos están descontentos y nosotros también. Todos enfadados. Y no vemos una solución a corto plazo. La que podría haber sido buena y estar ahora en marcha (el vial de Jove), quedó en nada", se lamentabael ponente, que aseguró que los transportistas entienden que el paso por Príncipe de Asturias genera molestias.

El deterioro de El Empalme

"Yo estoy de parte de los vecinos, creo que tienen razón. A nosotros tampoco nos gusta tener que cruzar la ciudad y frenar cada dos por tres en semáforos", añadió Suárez Otero. "Pero es que ir por Aboño hoy tampoco está bien. Ir hasta Veriña, pasar la rotonda, subir el puente... El Empalme está muy deteriorado y no da solución ni a los camiones ni a los coches. Ya se ve la que se lía allí siempre en verano", añadió. A su juicio, no obstante, la propuesta dada a conocer por el Principado para reimpulsar una alternativa por Aboño con una infraestructura vial reforzada "puede ser una solución adecuada a futuro". El problema, claro, son los tiempos. "Parece que estamos en un punto muerto. No es normal que los vecinos tengan que soportar el tráfico actual por Príncipe de Asturias. Tienen todo su derecho a quejarse", razonó.

Rubianes, por su parte, defendió cuestiones prácticas. "Me quiero centrar en quitar los camiones de Príncipe de Asturias. Leía hoy en LA NUEVA ESPAÑA que el Principado habla de poner límites de velocidad a 30 y de hacer pasos en El Lauredal, y está bien. Esa vía del tren es una barrera y siempre fue absurda", señaló. Sobre el desistido vial de Jove, Rubianes prefiere pasar página. "Si Ministerio y Principado no tiran por él, nosotros tampoco. Yo al menos no lo quiero. En su día luchamos, pero porque querían ponerlo en trinchera. Luego dijeron que iría en túnel y, bueno, no se luchó más y quedó así, pero cuando veo a la gente ahora reclamar el túnel no sé a qué juegan. Esa idea era el mal menor, pero la alternativa natural era y es Aboño", razonó el activista, que aclaró: "No queremos trasladar ningún problema a nadie, sino mejorar algo que ya existe. En Jove no hay carretera".

Por último, Cubino se felicitó, primero, de la propia celebración de la charla, organizada por la propia asociación vecinal "Alfonso Camín". "Vino gente y se incorporó gente joven, que es lo que más nos interesa, y a partir de ahora toca iniciar una movilización en escalada. Creo que el liderazgo de todo esto tiene que llevarlo esta asociación", defendió.

Él sí considera que el túnel de Jove era la opción más adecuada porque se había consensuado y porque al ser una solución no en superficie implicaba, a su juicio, un menor impacto ambiental para el entorno. "Ahora parece que Aboño se ya lo más viable a largo plazo y parece también que a corto plazo no hay nada viable en general. Por eso hay que manifestarse, pero también crear sinergias para que más gente se interese por esto", razonó.