Las propuestas del Principado para humanizar el acceso a El Musel: pasos elevados, tráfico limitado a 30... y chicanes vegetales

La propuesta para crear una alternativa al vial de Jove por Aboño incluye que el proyecto de humanización de Príncipe de Asturias incorpore medidas disuasorias al tráfico como pasos peatonales elevados, tramos con límites de velocidad a 30 kilómetros por hora e incluso sistemas más novedosos a nivel local como los llamados chicanes vegetales, que en esencia "romperían" el recorrido recto de la avenida, creando partes serpenteadas, para forzar una circulación más pausada. Elaborada por el Principado, que ejerce como una suerte de intermediario entre administraciones para elevar ante el Ministerio una propuesta alternativa y viable a los accesos al Puerto, la propuesta, desgranada en parte este martes en la reunión de la mesa de trabajo local de Gijón, ha sido también compartida con los agentes de la Alianza por las Infraestructuras. Y, más allá de lo que ya explicado de palabra en Gijón por Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, el planteamiento incluye algunos detalles que recuperan viejas demandas. Un ejemplo toma como escenario El Lauredal, donde se proyecta crear pasos peatonales para salvar las vías ferroviarias.

El documento, de seis páginas, recoge en total diez acciones, entre ellas las dos que a juicio del Principado están los suficientemente desarrolladas como para poder ser licitadas por el Ministerio el año que viene si así se acuerda: son el desdoblamiento del tramo de Lloreda-Veriña y la debatida humanización de Príncipe de Asturias. Sobre la duplicación de la GJ-10 en el tramo de 3,6 kilómetros entre el enlace de Lloreda y el semienlace de Veriña, la situación actual es conocida: la obra se retrasó en su trámite ambiental, que ha tenido que ampliar su documentación. Según dijo Calvo este martes, esa labor documental ya se ha formalizado y el proyecto, por lo tanto, estaría en condiciones de salir adelante.

En el nuevo documento del Principado se recoge que este corredor "supera los 32.000 vehículos diarios, con un alto porcentaje de tráfico pesado", y que "llega a provocar de forma reiterada atascos en la salida 383 desde la autovía A-8". La solución pasa ahora por "dotar a la vía de las características propias de una autovía" ampliando a doble calzada el recorrido. Este apartado del proyecto de accesos al Puerto incluye un nuevo semienlace en la glorieta de Veriña.

Sobre la humanización de Príncipe de Asturias, la novedad, ya anunciada por el consejero, es que el Ministerio de Transportes podría licitarla de manera independiente porque el Puerto ha avalado que esa obra no les generaría un problema logístico mientras el nuevo vial de Aboño prospera. Se partiría del diseño que ya había elaborado Ineco cuando el Ministerio trataba de impulsar la obra como complemento al vial de Jove en superficie que la ciudad rechazó.

En aquel diseño de Ineco se hablaba de ampliar las aceras de hasta tres metros y crear un carril bici de casi dos kilómetros y una glorieta en Cuatro Caminos. En la propuesta elaborada por el Principado no se detallan estas cuestiones técnicas, pero sí se señala la necesidad de "reconfigurar el espacio urbano con prioridad para peatones y ciclistas" y mejorar la "fluidez y seguridad en las intersecciones".

En el documento elaborado por el Principado se defiende también implantar medidas de "calmado del tráfico", y con tres ejemplos: zonas con límite de velocidad a 30 kilómetros y los citados pasos sobreelevados y chicanes vegetales. También se proponen mejoras en el arbolado y el mobiliario urbano.

El plan para El Lauredal

Para El Lauredal, el objetivo es "modernizar" la actual estructura ferroviaria y ejecutar "pasos subterráneo peatonales, zonas verdes y mobiliario público". Y es cierto que este es un asunto pendiente: aún hoy, sobre todo a la altura de Camino de Rubín, los vecinos cruzan sobre las propias vías por la inexistencia de pasos adaptados y seguros.

Hay, no obstante, otra humanización pendiente. Como la alternativa al vial de Jove pasará por Aboño, el vecino concejo de Carreño será también escenario de obras. En su propuesta el Principado la denomina como "una actuación intermedia" en El Empalme para lograr "la mejora sustancial de los parámetros de fluidez y seguridad de la intersección con una ejecución rápida hasta completar la duplicación de los accesos al Puerto".

Esto incluye crear un nuevo vial de salida en este nudo que lleve directamente a Aboño y genere un desvío específico para el tráfico de mercancías, "liberando el entorno urbano de El Empalme del paso de vehículos pesados y dando fluidez y seguridad al cruce". La humanización de este núcleo como tal se proyecta ahora de manera esquemática, con la propuesta de ampliar aceras, crear pasarelas, zonas verdes y carriles bici segregado, así como elementos que permitan reducir los ruidos.

La construcción de la estación intermodal Interzalia "como nodo logístico de transferencia entre modos portuario, ferroviario y viario" centra otra de las actuaciones, que busca incrementar el tráfico ferroviario frente al rodado. Esta propuesta se refuerza con la que cierra el documento, que es la ya debatida conexión de la Zalia con la A8 por El Montico, lo que permitirá sumar accesos a parcelas industriales y una mejora "integral" de la AS-326.

El resto de actuaciones planteadas por el Principado, por lo demás, son también técnicas y relacionadas con las conexiones viarias que consoliden los nuevos accesos. Figura en el documento la continuación de la duplicación de la GJ-10 hasta El Empalme –esta obra daría continuidad a la duplicación de Lloreda-Veriña– y también crear una conexión directa y en ambos sentidos entre la GJ-10 y GJ-1, que se espera que ayude a evitar que los camiones vean más sencillo atravesar Gijón para llegar al Puerto.

El vial a Aboño

La GJ-1, no obstante, tiene que rehabilitarse, porque el Principado dice que "presenta importantes carencias estructurales" y que necesita de una "intervención integral" para que el acceso que ya existe por Aboño se "redefina" para adaptarse a las nuevas necesidades. En paralelo, como ya es sabido, se debe actuar también sobre el primer túnel de Aboño, el que hoy está cerrado, y que tiene que acondicionarse y reabrirse. El Principado en su propuesta dice que este túnel deberá "segregar los flujos de entrada y salida al Puerto" y ayudar a "reducir tiempos de espera" y "mejorar la operatividad logística".

Con estas diez actuaciones, el Ejecutivo regional deja sentadas unas bases que, no obstante, dependen en última instancia del Ministerio, que es quien debe poner el dinero y licitar la obra de accesos al Puerto. De ahí que los vecinos de Gijón se mostrasen este martes muy escépticos por la ausencia de plazos específicos. A esas quejas, ahora, se suman los residentes de Carreño, que ayer emitieron un comunicado mostrando su "gran indignación" tras "asistir atónitos" a que Gijón acogiese la mesa de trabajo del vial de Jove sin contar con ellos. Dicen que el Principado no ha escuchado sus propuestas y urgen "reordenar el tráfico de El Empalme".