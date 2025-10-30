Rebajan y venden por menos de 150.000 euros un piso de tres habitaciones en la zona de moda de Gijón

Los planes para el futuro de la zona oeste de la ciudad de Gijón con Naval Azul en el epicentro han hecho que se revaloricen en gran medida los pisos situados en barrios como El Natahoyo. A pesar de todo aún es posible encontrar alguna vivienda asequible en la zona. En este sentido en el portal inmobiliario de Prensa Ibérica, tucasa.com, acaba de rebajarse a menos de 150.000 euros un piso situado precisamente en el barrio de El Natahoyo y que cuenta con tres habitaciones por lo que es bastante más grande de lo que se puede ver habitualmente en los portales inmobiliarios y puede ser ideal tanto para destinar a alquiler como para hacer la residencia de una familia.

El piso se encuentra situado en la avenida Príncipe de Asturias, una de las que tiene más movimiento de la zona y que está, tal y como enfatizan desde el propio anuncio "a 10 minutos de la playa de El Arbeyal". La vivienda cuenta con 84 metros cuadrados constriudos de los que 74,54 son útiles y que se distribuyen en tres habitaciones que los promotores de su venta describen como "amplias y luminosas".

La cocina es independiente y cuenta con un año. Está ubicado en la primera planta de un edificio construido en 1977 pero que tiene ascensor. Para obtener más información basta con rellenar el formulario que se muestra a continuación.