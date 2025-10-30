La Zalia amplía el plazo para recibir ofertas de grandes proyectos estratégicos para Asturias

El consejo de administración de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) aprobó esta tarde una modificación puntual del procedimiento público de competencia de proyectos para la asignación y reserva de suelo, con el que pretende captar grandes proyectos empresariales estratégicos para Asturias. La modificación incluye una ampliación del plazo para solicitar suelo en la Zalia y también se ajusta la fianza que deben presentar las firmas interesadas.

En cuanto al plazo para presentar ofertas, el límite pasa a ser el 28 de noviembre, frente al 5 de noviembre que inicialmente se había establecido. La fianza que deberán depositar las empresas interesadas será del 4% del precio que oferten por el suelo que soliciten, bien depositándolo en metálico o bien mediante aval bancario o cheque conformado. El Principado, accionista mayoritario de la Zalia, que preside el concejero Alejandro Calvo, señala que la modificación de los pliegos de esta oferta pública tiene "el objetivo de facilitar la participación de las empresas interesadas y garantizar la solvencia y el compromiso en las ofertas".

Terrenos de la Zalia, al otro lado de la autopista "Y". / Ángel González

Este proceso, que se desarrollará de forma abierta y transparente, está dirigido a empresas nacionales e internacionales con proyectos industriales o logísticos que generen inversión, empleo cualificado e innovación, y que contribuyan a la transición hacia la neutralidad climática, de acuerdo con lo que plantea la Ley de Proyectos de Interés Estratégico (PIER).

Tras concluir el plazo de presentación de proyectos, "una comisión evaluadora designada por el consejo de administración analizará las propuestas y elevará una recomendación motivada al órgano de gobierno, priorizando los proyectos más viables, innovadores y con mayor impacto económico y social", añaden desde el Principado.

Tres fases

Por su parte, la vicealcaldesa de Gijón y representante del Ayuntamiento en la Zalia, Ángela Pumariega, destacó que la modificación en las garantías "tiene el objetivo de hacer el proceso más atractivo para las empresas". Pumariega también apuntó que "tras años de espera en el desarrollo de la Zalia, el gobierno del Principado no ha podido evitar el escepticismo que genera en el tejido empresarial, es lógico; son muchos años de espera. Pero también es cierto que se han hecho avances en los últimos meses y quiero confiar en que más pronto que tarde tengamos buenas noticias" con la instalación de algún proyecto en "esta zona estratégica para el crecimiento de Gijón".

La fase I de Zalia, que suma más de 700.000 metros cuadrados urbanizados y está lista para acoger nuevos proyectos. Paralelamente, se trabaja en la planificación conjunta de las fases II y III, con el objetivo de optimizar el espacio disponible y mejorar la conectividad interna.