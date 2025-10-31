El Ayuntamiento de Gijón ha culminado las obras de mejora del Ateneo de La Calzada, una intervención que busca adaptar el equipamiento a las necesidades del siglo XXI. El concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera, visitó esta mañana las instalaciones y subrayó que la actuación “hace más accesible y luminosa la entrada” y refuerza el compromiso del Gobierno local con una atención presencial “más cercana y eficiente”.

El renovado Ateneo de La Calzada luce ya un aspecto completamente distinto. Las obras, impulsadas por el área de Atención a la Ciudadanía y Distritos, han permitido eliminar barreras arquitectónicas y modernizar los espacios de atención al público, según explicó Junquera durante su visita. “Es una buena noticia para el barrio y para Gijón. Con esta obra conseguimos que el centro sea más accesible, más luminoso y que los vecinos se sientan más cómodos en la entrada”, afirmó.

El proyecto ha supuesto la supresión de rampas y escaleras en la planta baja, que se ha transformado en un espacio más amplio y diáfano. Además, se han instalado dos nuevos ascensores, que suman un total 15 plazas y facilitan el acceso a los distintos servicios y salas, incluida la sexta planta, donde los talleres sufrían una barrera por la falta de elevador.

El Ateneo de La Calzada reabre sus puertas con una reforma integral que mejora la accesibilidad y la atención vecinal / LNE / Demi Taneva

La Oficina de Atención a la Ciudadanía también ha sido completamente renovada. Ahora ofrece atención en mesas, con una zona de espera independiente y una distribución más abierta y luminosa. “Nos olvidamos del mostrador antiguo. Queremos una atención más cercana, más de tú a tú con el vecino, y al final más eficiente”, subrayó Junquera.

El concejal insistió en que la mejora del Ateneo forma parte de una estrategia más amplia para modernizar todos los centros municipales de Gijón. “No queremos que sea el último, vamos a seguir mejorando todos los demás. Este año ya hay partidas presupuestarias para continuar con obras en otros equipamientos”, apuntó.

Entre los nuevos espacios, el Ateneo incorpora una sala de exposiciones que funciona como antesala del salón de actos, y se ha actualizado toda la zona de información. Además, se ha instalado una nueva señalética accesible, con tipografía y colores de alta legibilidad y señalización podotáctil para personas con discapacidad visual.

Junquera recordó también la importancia de mantener la atención presencial en los servicios municipales. “Pese a estar en el siglo XXI y a la digitalización que nos come, la edad media de Gijón sigue siendo muy alta y es muy necesario que siga habiendo ventanillas a las que acudir. El trato directo con las personas es fundamental para entenderse y para que funcione todo”, afirmó.

Con la reapertura del Ateneo de La Calzada, el Ayuntamiento da un nuevo paso en la renovación de la red de centros municipales, buscando espacios más accesibles, modernos y pensados para el contacto directo con los vecinos. “El trato presencial va a seguir, porque con la edad que tenemos en Gijón seguirá siendo necesario”, concluyó Junquera.