Así desaparecieron 120.000 toneladas de carbón del Puerto de Gijón: las imágenes de satélite que lo muestran ( ya aportadas en la investigación)
La secuencia demuestra, según la investigación de KPMG, la salida irregular del mineral desde El Musel en noviembre de 2020
M. C.
Imágenes de satélite, a las que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, han sido uno de los indicios de que el carbón desaparecido en la terminal de minerales de El Musel, Ebhisa, salió irregularmente de la misma en noviembre de 2020, según una de las conclusiones del informe forense elaborado por KPMG sobre la desaparición del carbón.
Uno días antes, la terminal –controlada por la Autoridad Portuaria de Gijón– descargó 159.800 toneladas de carbón transportadas por el buque "Berge Triglav". Cuando en febrero de 2025 se pesó el carbón, por orden judicial, quedaban 39.698,70 toneladas.
La salida de la mayor parte de las 120.000 toneladas desaparecidas –una parte menor tuvo que ver con un episodio de autocombustión del mineral– se produjo entre el 4 y el 27 de noviembre de 2020, según se puede observar en la secuencia de las imágenes de satélite (que se pueden ver en el vídeo que acompaña esta información).
Lo que apunta la investigación
Aquel cargamento se descargó por cuenta de Natural Mining Resources 1926 (NMR), sociedad que unos meses después acabó en concurso de acreedores, con una quiebra que la Guardia Civil considera supuestamente fraudulenta y con una investigación penal en un juzgado madrileño por supuesta estafa y otros delitos económicos.
NMR no pagó el precio convenido a Telf, que desde diciembre de 2020 intentó recuperar el cargamento y acceder al mismo para verificarlo.
La mayor parte del cargamento del "Berge Triglav" fue cargado por Ebhisa haciéndolo pasar por mineral de otro barco de NMR, según el informe de la investigación de KPMG. Supuestamente fue trasladado al Muelle Norte, donde NMR lo exportó.
La salida irregular del mineral en noviembre de 2020 ya había sido apuntada en la investigación que efectuó el anterior director de El Musel en 2024 y 2025, que concluyó que el carbón se embarcó en uno de los cuatro últimos graneleros que NMR cargó en el Muelle Norte.
El exdirector de El Musel es ahora uno de los dos trabajadores despedidos de Ebhisa por este caso, junto a la ex directora gerente de la terminal. Ambos se habían incorporado a sus puestos tras cesar en sus cargos de responsabilidad.
Telf ha presentado una demanda civil contra Ebhisa, reclamándole 52,79 millones de euros por el carbón desaparecido y el lucro cesante al no haber podido acceder al mismo cuando lo reclamó. También ha interpuesto una denuncia penal contra NMR, Ebhisa, la consignataria que actuó como agente de Telf en El Musel y como uno de los agentes de NMR en el Puerto. También ha denunciado a varios directivos de estas empresas.
