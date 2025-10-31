Despedidos los dos exdirectivos de Ebhisa por la desaparición de carbón

Las direcciones Ebhisa y de la Autoridad Portuaria de Gijón informaron ayer a sus respectivos comités de empresa del despido disciplinario de dos trabajadores de la terminal de minerales por la gestión del cargamento de carbón de 160.000 toneladas descargado en Ebhisa en octubre de 2020. De ese cargamento supuestamente salieron de las instalaciones de la empresa controlada por la Autoridad Portuaria de Gijón de manera supuestamente irregular, 120.000 toneladas. Los dos despedidos son el exdirector de El Musel y exconsejero delegado de Ebhisa y la exdirectora de la empresa, que van a impugnar la decisión.

El Consejo de Administración de Ebhisa rechazó el pasado lunes las alegaciones que ambos habían presentado contra los cargos que se argumenta para sus despidos. Estos se producen en base a un informe del Abogado del Estado sobre las consecuencias legales del informe forense encargado a por Ebhisa a KPMG. El informe de KPMG apunta que el carbón desaparecido supuestamente fue cargado por Ebhisa para NMR haciéndolo pasar por el de otro barco y que posteriormente Ebhisa no permitió a la empresa propietaria del carbón, Telf, ni llevárselo ni acceder a inspeccionarlo.

Tras conseguir convalidar en España el laudo arbitral de la Corte de Londres que le daba la razón frente a NMR por el impago del cargamento, Telf exigió la devolución de todo el mineral en base a los certificados que Ebhisa le había estado enviando, afirmando que todo seguía en sus instalaciones. Tras cambiar de sitio el carbón para que no estorbara, los anteriores gestores de Ebhisa constataron que faltaba carbón, informando a la Guardia Civil y a la Aduana en julio de 2022.

En 2023, después de que el juzgado mercantil de Madrid en el que se sigue la quiebra de NMR le autorizara a llevarse un cargamento que ya no estaba en su totalidad en Ebhisa, Telf interpuso sendas demandas penales y civiles. La penal contra NMR, Ebhisa y la consignataria que actuó como agente de Telf en Gijón. El bufete de abogados que representaba a Ebhisa y a tres de sus exdirectivos –los dos ahora despedidos y un tercero jubilado– ha presentado su renuncia, ante el conflicto de intereses que ahora se da.

Negociación difícil

En cuanto a la demanda civil, Telf reclama 52,79 millones de euros por el carbón desaparecido y por lucro cesante. La venta de las 160.000 toneladas del cargamento se habían pactado en su día con NMR en unos 7,5 millones de euros. El juicio se suspendió el pasado día 20, a petición de ambas partes, por 60 días tras el informe de KPMG y para intentar negociar.

La dirección de Ebhisa informó ayer a los sindicatos de que prevé mantener una reunión en Madrid con Telf para buscar un acuerdo. Está por ver si será posible, toda vez que unas horas después la dirección de la Autoridad Portuaria informaba a su propio comité de empresa de que, como administración pública que es el Puerto, es difícil que pueda darse una negociación de ese tipo.

A los sindicatos también se les informó de que el Puerto mantiene abierta la investigación por el carbón del "Berge Triglav", en relación a alguna persona que estuvo en el Consejo de Administración de Ebhisa y citada también en el informe de KPMG.