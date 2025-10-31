Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La tercera fase de rehabilitación de la Campa Torres, en marcha: así se mejorará el complejo castreño de Gijón

Las excavaciones se complementarán con prospecciones y caminos accesibles: "La idea es poder visitar el parque al completo en silla de ruedas"

VÍDEO: Investigaciones arqueológicas y senderos accesibles: así avanza en Gijón la tercera fase de las intervenciones en la Campa Torres

VÍDEO: Investigaciones arqueológicas y senderos accesibles: así avanza en Gijón la tercera fase de las intervenciones en la Campa Torres

Ángel González / Oriol López

Oriol López

Tres zonas ya acotadas, una docena de operarios y una nueva etapa de una importante rehabilitación patrimonial para Gijón. Esos son los ingredientes de la tercera fase del proyecto de rehabilitación del Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres, más conocido como “Proyecto Campa”, que echó a andar el día quince de este mes y que recibe una inversión total de 2.981.830 euros procedente de los fondos europeos.

Las primeras labores consisten en “la limpieza y restauración de cuatro zonas en total”: dos en La Llanada, que siguen la estela de las iniciadas por el arqueólogo José Luis Maya a finales del siglo XX; una, en las inmediaciones de la muralla –que empezará próximamente– y otra, inédita, en la ladera oeste del complejo, la que linda con la calzada de acceso al complejo castreño.

La fase que se acaba de iniciar, y que tiene como fecha límite el 31 de marzo de 2026, consta de tres grandes contratos: arqueología, accesibilidad y digitalización, este último sin haber salido todavía a licitación. Las citadas intervenciones se incluyen en el primero, que abarca el grueso de la subvención, con 1,84 millones de euros, tal como especifica el arqueólogo de la Fundación Municipal de Cultura, Rubén Montes. “Empezamos a trabajar por aquí, porque implica una excavación previa al otro proyecto, el de los accesos”, explica Montes mientras muestra la ladera donde se ubicará una de las pasarelas que garantizará a usuarios con movilidad reducida alcanzar la zona alta del parque.

La tercera fase de la rehabilitación de la Campa Torres de Gijón: en imágenes

La tercera fase de la rehabilitación de la Campa Torres de Gijón: en imágenes

Ver galería

Reportaje de las excavaciones en la Campa de Torres. / Ángel González

Esta actuación, junto a otras tres pasarelas –dos en La Llanada y otra para llegar hasta la fuente, rematadas con una caseta de información–, recibirá una subvención de 483.000 euros. “La idea es que se pueda realizar la visita completa al complejo en silla de ruedas”, concreta.

En esta área se efectuaban ayer filmaciones y se tomaban medidas topográficas, que “permiten recrear fidedignamente el estado orográfico y de los hallazgos con un escaneado de 28 millones de puntos”; de hecho, en esta ubicación han aparecido “restos de muretes y una estructura circular, cortada por la carretera, que aún no se sabe lo que es”.

En La Llanada es donde la actividad era más intensa, con dos yacimientos, de 400 metros cuadrados y otro más pequeño, de ochenta, que estaba limpiando parte de la plantilla de la adjudicataria, la UTE Patrimonio Global, con el objetivo de que puedan empezar a trabajar los restauradores. Estos serán cinco, de una plantilla formada también por siete arqueólogos y una veintena de peones.

Entender “mejor” el complejo

La intervención actual se realiza en la zona sur de la ensenada. Lo que prima es “excavar, limpiar y regularizar” los sitios arqueológicos para comprobar el estado en el que se encuentran y realizar algún sondeo “para comprenderla mejor” a nivel físico e histórico. No obstante, también deberá instalarse un sistema de drenaje, tal como se hizo en el área norte, que sufría de recurrentes inundaciones, durante la fase previa del proyecto.

Mientras supervisa la ejecución, Montes desglosa otros dos contratos menores que forman parte del presupuesto y que podrían propiciar el descubrimiento de nuevas piezas y datos sobre el castro. Uno es la propia dirección de obra, pero el otro, más interesante, es de prospección geofísica. Constará de estudios para detectar anomalías magnéticas y sondeos mediante la técnica del georradar.

Noticias relacionadas y más

Ante la pregunta de qué expectativa de hallazgos arqueológicos hay, Montes opta por no ponerla muy alta. “Seguro que surgen muchas preguntas y habrá que renovar la información de la que disponemos”; precisamente de eso tratará la quinta y última fase del proyecto: “remodelar y poner al día el museo de la Campa Torres”. Y, quién sabe, “si confirmar por fin si el yacimiento es la antigua Noega”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
  2. Fallece un hombre en Gijón tras precipitarse a la calle en El Llano
  3. El capitán de la Guardia Civil que se define como 'una mujer en un mundo de hombres' y ha ganado un premio de poesía erótica: 'Escribir sobre deseo es escribir sobre estar vivo
  4. Un joven herido en Gijón al chocar contra un vehículo
  5. Las claves de la investigación por el carbón desaparecido en el Puerto de Gijón: Ebhisa cargó el mineral haciéndolo pasar por el de otro barco
  6. Comienza hoy el juicio de uno de los casos más mediáticos de los últimos años en Gijón y los acusados afirman que fueron 'relaciones consentidas, entre adultos
  7. Un policía herido en Gijón tras rescatar a un hombre que se iba a precipitar desde el Cerro
  8. Ojos nuevos', temas icónicos, guiños a las niñas de Palestina y un 'zasca' a una espectadora: Ana Belén brilla en su concierto en Gijón

La tercera fase de rehabilitación de la Campa Torres, en marcha: así se mejorará el complejo castreño de Gijón

La tercera fase de rehabilitación de la Campa Torres, en marcha: así se mejorará el complejo castreño de Gijón

Así desaparecieron 120.000 toneladas de carbón del Puerto de Gijón: las imágenes de satélite que lo muestran ( ya aportadas en la investigación)

Así desaparecieron 120.000 toneladas de carbón del Puerto de Gijón: las imágenes de satélite que lo muestran ( ya aportadas en la investigación)

Despedidos los dos exdirectivos de Ebhisa por la desaparición de carbón

Despedidos los dos exdirectivos de Ebhisa por la desaparición de carbón

La Calzada reactiva su campaña de protestas por los accesos al Puerto con una movilización "progresiva y continuada"

La Calzada reactiva su campaña de protestas por los accesos al Puerto con una movilización "progresiva y continuada"

La Zalia amplía el plazo para recibir ofertas de grandes proyectos estratégicos para Asturias

La Zalia amplía el plazo para recibir ofertas de grandes proyectos estratégicos para Asturias

Rebajan y venden por menos de 150.000 euros un piso de tres habitaciones en la zona de moda de Gijón

Rebajan y venden por menos de 150.000 euros un piso de tres habitaciones en la zona de moda de Gijón

Avanzan los trabajos de demolición de la nave de Flex en La Calzada

Avanzan los trabajos de demolición de la nave de Flex en La Calzada

Las propuestas del Principado para humanizar el acceso a El Musel: pasos elevados, tráfico limitado a 30... y chicanes vegetales

Las propuestas del Principado para humanizar el acceso a El Musel: pasos elevados, tráfico limitado a 30... y chicanes vegetales
Tracking Pixel Contents