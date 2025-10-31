La tercera fase de rehabilitación de la Campa Torres, en marcha: así se mejorará el complejo castreño de Gijón

Tres zonas ya acotadas, una docena de operarios y una nueva etapa de una importante rehabilitación patrimonial para Gijón. Esos son los ingredientes de la tercera fase del proyecto de rehabilitación del Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres, más conocido como “Proyecto Campa”, que echó a andar el día quince de este mes y que recibe una inversión total de 2.981.830 euros procedente de los fondos europeos.

Las primeras labores consisten en “la limpieza y restauración de cuatro zonas en total”: dos en La Llanada, que siguen la estela de las iniciadas por el arqueólogo José Luis Maya a finales del siglo XX; una, en las inmediaciones de la muralla –que empezará próximamente– y otra, inédita, en la ladera oeste del complejo, la que linda con la calzada de acceso al complejo castreño.

La fase que se acaba de iniciar, y que tiene como fecha límite el 31 de marzo de 2026, consta de tres grandes contratos: arqueología, accesibilidad y digitalización, este último sin haber salido todavía a licitación. Las citadas intervenciones se incluyen en el primero, que abarca el grueso de la subvención, con 1,84 millones de euros, tal como especifica el arqueólogo de la Fundación Municipal de Cultura, Rubén Montes. “Empezamos a trabajar por aquí, porque implica una excavación previa al otro proyecto, el de los accesos”, explica Montes mientras muestra la ladera donde se ubicará una de las pasarelas que garantizará a usuarios con movilidad reducida alcanzar la zona alta del parque.

Reportaje de las excavaciones en la Campa de Torres. / Ángel González

Esta actuación, junto a otras tres pasarelas –dos en La Llanada y otra para llegar hasta la fuente, rematadas con una caseta de información–, recibirá una subvención de 483.000 euros. “La idea es que se pueda realizar la visita completa al complejo en silla de ruedas”, concreta.

En esta área se efectuaban ayer filmaciones y se tomaban medidas topográficas, que “permiten recrear fidedignamente el estado orográfico y de los hallazgos con un escaneado de 28 millones de puntos”; de hecho, en esta ubicación han aparecido “restos de muretes y una estructura circular, cortada por la carretera, que aún no se sabe lo que es”.

En La Llanada es donde la actividad era más intensa, con dos yacimientos, de 400 metros cuadrados y otro más pequeño, de ochenta, que estaba limpiando parte de la plantilla de la adjudicataria, la UTE Patrimonio Global, con el objetivo de que puedan empezar a trabajar los restauradores. Estos serán cinco, de una plantilla formada también por siete arqueólogos y una veintena de peones.

Entender “mejor” el complejo

La intervención actual se realiza en la zona sur de la ensenada. Lo que prima es “excavar, limpiar y regularizar” los sitios arqueológicos para comprobar el estado en el que se encuentran y realizar algún sondeo “para comprenderla mejor” a nivel físico e histórico. No obstante, también deberá instalarse un sistema de drenaje, tal como se hizo en el área norte, que sufría de recurrentes inundaciones, durante la fase previa del proyecto.

Mientras supervisa la ejecución, Montes desglosa otros dos contratos menores que forman parte del presupuesto y que podrían propiciar el descubrimiento de nuevas piezas y datos sobre el castro. Uno es la propia dirección de obra, pero el otro, más interesante, es de prospección geofísica. Constará de estudios para detectar anomalías magnéticas y sondeos mediante la técnica del georradar.

Ante la pregunta de qué expectativa de hallazgos arqueológicos hay, Montes opta por no ponerla muy alta. “Seguro que surgen muchas preguntas y habrá que renovar la información de la que disponemos”; precisamente de eso tratará la quinta y última fase del proyecto: “remodelar y poner al día el museo de la Campa Torres”. Y, quién sabe, “si confirmar por fin si el yacimiento es la antigua Noega”.