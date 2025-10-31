"Truco o trato", brujas, hechiceros y muchos sustos: Halloween se disfruta por todo lo alto en la zona oeste de Gijón

Tras una mañana en la que los centros educativos se volcaron con la celebración de Halloween, las calles de la zona oeste de Gijón están repletas esta tarde de grupos de pequeños y mayores que buscan despedir el mes de octubre junto a sus amigos y familias y entre risas y sustos. "Es un día de fiesta muy especial, especialmente para los niños", expresó Amparo Suárez, responsable de la vocalía de la mujer de la asociación vecinal Alfonso Camín, de La Calzada.

Precisamente, la sede de esta entidad lucía para la ocasión repleta de una serie de calabazas, telas de araña, fantasmas y calaveras que se encargaron previamente de colocar algunos de los jóvenes integrantes de la asociación. Dos de ellas fueron las hermanas Janire y Ainhoa García-Monteavaro, que lucían un traje de brujas. "Es el primer año que participamos y lo hacemos para aportar nuestro granito de arena a la hora de dar más ambiente de Halloween dentro de los barrios. Además, esto puede servirle a los vecinos para conocer las asociaciones y el trabajo que hacen", desarrollaron.

En la misma línea se pronunció Suárez, que hizo hincapié en que "esta es una gran ocasión para que se vea que tenemos las puertas abiertas a toda la gente".

Pero más allá del festejo por Halloween y Samaín, en La Calzada tampoco se han olvidado este viernes de la situación de los accesos al puerto y han repartido numerosos papeles para recordar la concentración que realizarán el próximo miércoles, a las 18.30 horas, en Cuatro Caminos.

En El Natahoyo también se lo han pasado de miedo desde primera hora de la tarde. Un año más, una serie de negocios del barrio se han implicado en realizar el "truco o trato" junto a cientos de niños. "Ya es algo que está consolidado", expresó Vanesa Renco, la gerente de un estudio de fotografía en el que los trabajadores se han disfrazado para esta fecha de hechiceras. "Nos encanta vivirlo de esta forma. A las 16.50 horas ya estaban tocándonos la puerta para pedir caramelos y pegatinas", apuntó.

El espíritu de Halloween estará presente a lo largo de la tarde y el fin de semana en otros muchos puntos de la zona oeste. En Portuarios, la actividad arrancará a las 19.30 en la sede vecinal y se cerrará con "el ritual de la queimada".