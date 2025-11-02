Desactivado el protocolo anticontaminación en la zona oeste de Gijón

El Ayuntamiento de Gijón desactivó ayer el escenario de contaminación atmosférica preventivo, el nivel 0, el cual se había iniciado el 30 de octubre a través del Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón.

Las condiciones meteorológicas de la noche del viernes al sábado y la mañana de sábado resultaron claves para que se vieran reducidos los valores horarios de los parámetros contaminantes partículas PM10 y PM2,5 en las estaciones de medición de calidad del aire de la zona oeste. Por ello, se ha tomado la medida de desactivar ese nivel 0, tal y como señalan fuentes municipales.

No obstante, puntualizan que en caso de que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología "muestren una tendencia a la estabilidad atmosférica, se presente ausencia de lluvias y/o los valores de concentración de contaminantes sean elevados durante los próximos días, se valorará la activación del protocolo".