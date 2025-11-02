Desactivado el protocolo anticontaminación en la zona oeste de Gijón
Los valores de las partículas disminuyeron este sábado
N. M. R.
El Ayuntamiento de Gijón desactivó ayer el escenario de contaminación atmosférica preventivo, el nivel 0, el cual se había iniciado el 30 de octubre a través del Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón.
Las condiciones meteorológicas de la noche del viernes al sábado y la mañana de sábado resultaron claves para que se vieran reducidos los valores horarios de los parámetros contaminantes partículas PM10 y PM2,5 en las estaciones de medición de calidad del aire de la zona oeste. Por ello, se ha tomado la medida de desactivar ese nivel 0, tal y como señalan fuentes municipales.
No obstante, puntualizan que en caso de que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología "muestren una tendencia a la estabilidad atmosférica, se presente ausencia de lluvias y/o los valores de concentración de contaminantes sean elevados durante los próximos días, se valorará la activación del protocolo".
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- Desalojan un conocido restaurante del centro de Gijón en plena hora de comidas tras formarse una humareda
- El barrio más grande de Gijón sigue avanzando: más de siete millones de inversión para 'transformar' El Llano
- El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón
- Fallece un hombre en Gijón tras precipitarse a la calle en El Llano
- El capitán de la Guardia Civil que se define como 'una mujer en un mundo de hombres' y ha ganado un premio de poesía erótica: 'Escribir sobre deseo es escribir sobre estar vivo
- Así desaparecieron 120.000 toneladas de carbón del Puerto de Gijón: las imágenes de satélite que lo muestran ( ya aportadas en la investigación)
- Un joven herido en Gijón al chocar contra un vehículo